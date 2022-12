Dr. Flo­ri­an Wilutz­ky fühlt sich in Bad Ste­ben wohl!

Dr. Flo­ri­an Wilutz­ky konn­te kurz vor Weih­nach­ten sein 85. Wie­gen­fest fei­ern. Der Jubi­lar wur­de in Leip­zig gebo­ren und leb­te in Lau­cha an der Unstrut (Sach­sen-Anhalt), Ber­lin, Erfurt und Wei­da (Thü­rin­gen). Bis in die Mit­te der 90er Jah­re war er Chir­urg und Ärzt­li­cher Direk­tor im Kran­ken­haus Wei­da (Thü­rin­gen). Gleich­zei­tig war er auch lei­den­schaft­li­cher Not­arzt und arbei­te­te nach dem Aus­schei­den aus dem Kli­nik­be­trieb für einen medi­zi­ni­schen Rück­hol­dienst, wobei er die ärzt­li­che Lei­tung an Bord eines Ambu­lanz­jets über­nahm und im Aus­land ver­un­fall­te oder schwer erkrank­te Pati­en­ten auf dem Flug zurück nach Deutsch­land begleitete.

Wilutz­ky ist Vater von 5 Kin­dern und Opa von inzwi­schen 12 Enkel­kin­dern. Seit 11 Jah­ren genießt er gemein­sam mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin sei­nen Ruhe­stand in Bad Ste­ben, wo ihn die Herz­lich­keit der Ober­fran­ken und die wun­der­schö­ne Natur nicht mehr los­lie­ßen. Untä­tig ist er trotz­dem nicht. Über sei­ne Erleb­nis­se als Kran­ken­haus­me­di­zi­ner und Not­arzt hat er 2017 ein Buch ver­öf­fent­licht: „Die Pfer­de auf der Auto­bahn: Not­arzt­be­rich­te von einst und jetzt“. Der­zeit arbei­tet er bereits an einem zwei­ten Buch.

An sei­nem Ehren­tag konn­te Dr. Wilutz­ky nicht nur die Glück­wün­sche sei­ner Fami­lie und Freun­de ent­ge­gen neh­men, auch Bür­ger­mei­ster Bert Horn über­brach­te dem agi­len Jubi­lar die besten Wün­sche des Mark­tes Bad Steben.