Neue Ster­ne am Pianohimmel

Aus Süd­ko­rea, Ita­li­en und Deutsch­land kom­men die jun­gen Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten ins Haus Mar­teau zum Mei­ster­kurs von Prof. Gilead Mis­ho­ry im Janu­ar 2023. Zum Abschluss der 5‑tägigen inten­si­ven Stu­di­en­wo­che laden die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler zum tra­di­tio­nel­len Abschluss­kon­zert am Sonn­tag, 22. Janu­ar 2023 um 18 Uhr in den Kon­zert­saal nach Lich­ten­berg ein.

„Der Pia­nist Gilead Mis­ho­ry gibt seit vie­len Jah­ren Mei­ster­kur­se auf der gan­zen Welt, kommt aber auch immer wie­der ger­ne in das Haus Mar­teau – für uns ist das ein schö­ner Beweis dafür, dass wir in unse­rer Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te die rich­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen bie­ten“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Der 1960 in Jeru­sa­lem gebo­re­ne Mis­ho­ry stu­dier­te an der dor­ti­gen Rubin-Aka­de­mie sowie in Mün­chen und Salz­burg. Zahl­rei­che CD-Ein­spie­lun­gen bele­gen sei­ne gro­ße künst­le­ri­sche Viel­falt (Haydn, Brahms, Schu­bert, Bar­tók, Debus­sy, Cle­men­ti sowie eige­ne Kom­po­si­tio­nen). Mis­ho­ry war der erste, der das gesam­te Kla­vier- und Kam­mer­mu­sik­werk von Janá

ek auf CD einspielte.

Seit 2000 ist Gilead Mis­ho­ry Pro­fes­sor in Frei­burg und hat an der dor­ti­gen Musik­hoch­schu­le eine exzel­len­te, sehr erfolg­rei­che Klas­se. Er lei­tet regel­mä­ßig Mei­ster­kur­se und Work­shops in der gan­zen Welt.

Sein Mei­ster­kurs in Haus Mar­teau rich­tet sich an Kla­vier­stu­den­tin­nen und ‑stu­den­ten, aber auch fort­ge­schrit­te­ne jün­ge­re Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten. Mis­ho­ry lehrt seit 2005 in Haus Mar­teau und liebt die abge­schie­de­ne Lage: „Das Haus strahlt von allen Ecken Ruhe, Kon­zen­tra­ti­on und Inspi­ra­ti­on aus. Viel­leicht ist es das Haus selbst, oder auch die wei­te Land­schaft, die durch die Fen­ster immer prä­sent ist.“

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier mit den Teil­neh­men­den von Prof. Gilead Mishory

Sonn­tag, 22. Janu­ar 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lich­ten­berg – Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Kon­zert­be­su­cher müs­sen Kar­ten vor­ab ver­bind­lich tele­fo­nisch reser­vie­ren (0921 604 1608, Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr). Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de