Die Fili­al­kir­chen­stif­tung St. Moritz lädt Sie recht herz­lich ein, den Ein­stieg in die Weih­nachts­zeit mit einer besinn­li­chen Christ­ves­per am Hei­lig­abend, 24.Dezember 2022, um 17:00 Uhr, gemein­sam in der ein­ma­li­gen Umge­bung und dem roman­ti­schen Flair von St. Moritz bei Leu­ten­bach zu fei­ern. Die Kir­chen­ver­wal­tung wür­de sich freu­en, wenn sie sich vor­her die Zeit neh­men kön­nen, die ein­ma­li­ge Weih­nachts­stim­mung bei einem Abend­spa­zier­gang unter’m Ster­nen­him­mel mit Later­nen oder Fackeln über die Wege Rund um St. Moritz zu genießen.