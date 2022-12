Lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment gewürdigt

Land­rat Klaus Löff­ler konn­te an Andre­as Jakob aus Gif­ting das Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten für Ver­dien­ste im Ehren­amt über­rei­chen. Glück­wün­sche und Dan­kes­wor­te über­brach­te er dabei auch im Namen von Mini­ster­prä­si­den­ten Mar­kus Söder. In sei­ner Lau­da­tio hob der Land­rat Jakobs her­aus­ra­gen­des und vor­bild­li­ches Enga­ge­ment her­vor. Über Jahr­zehn­te habe er äußerst zeit­in­ten­si­ven Ein­satz für sei­ne Mit­men­schen und unse­re Gesell­schaft gezeigt und sich dabei gro­ße Ver­dien­ste erwor­ben. Zu den Gra­tu­lan­ten zähl­te auch Heinz Haus­mann, ein lang­jäh­ri­ger Weg­ge­fähr­te von Andre­as Jakob.

Über sechs Jahr­zehn­te enga­gier­te sich Andre­as Jakob sehr viel­fäl­tig und vol­ler Taten­drang nicht nur für das Gemein­wohl in sei­ner Hei­mat­ge­mein­de Wil­helm­stahl und sei­nem Land­kreis Kro­nach. Sage und schrei­be 41 Jah­re (1976 – 2017) war Jakob Ver­si­cher­ten­be­ra­ter der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung Nord­bay­ern. In die­ser Zeit nahm er knapp 6.300 Anträ­ge an und hat damit Genera­tio­nen von Ver­si­cher­ten Unter­stüt­zung gelei­stet. In die­sem Bereich zeig­te er ein wirk­lich außer­ge­wöhn­li­ches und andau­ern­des Enga­ge­ment. Von 1980 bis 1995 war Andre­as Jakob auch in der Ver­tre­ter­ver­samm­lung der AOK Coburg auf der Ver­si­cher­ten­sei­te ehren­amt­lich tätig.

Gro­ßen Ein­satz zeig­te er auch, als es inner­halb der Dorf­ge­mein­schaft galt, sich für ein eige­nes Got­tes­haus im Ort stark zu machen. So war er einer der Mit­be­grün­der des 1960 ins Leben geru­fe­nen Kir­chen­bau­ver­eins, für den er auch 36 Jah­re lang als Kas­sier tätig war. Gro­ßes Enga­ge­ment zeig­te er auch als Mes­ner, Kir­chen­pfle­ger uns als KAB-Vor­sit­zen­der in Gifting.

Ver­ant­wor­tungs­voll nahm er in den 1960er Jah­ren den Dienst als Schöf­fe wahr, von 1995 bis 2016 wur­de ihm die Funk­ti­on des Feld­ge­schwo­re­nen-Obmanns über­tra­gen. In ört­li­chen Ver­ei­nen enga­gier­te sich Jakob über Jahr­zehn­te hin­weg – so zum Bei­spiel bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr, der KAB, dem Sport­ver­ein sowie der Vete­ra­nen- und Soldatenkameradschaft.

Zur Per­son:

Andre­as Jakob wur­de am Hei­li­gen Abend des Jah­res 1931 als eines von zehn Kin­dern der Wirts­ehe­leu­te der Gast­wirt­schaft „Zur Eibe“ in Eiben­berg gebo­ren. In der Nach­kriegs­zeit absol­vier­te er eine Aus­bil­dung zum Schmied in Kro­nach. 1954 hei­ra­te Jakob sei­ne mitt­ler­wei­le ver­stor­be­ne Frau. Aus der Ehe gin­gen drei Kin­der hervor.

Aner­ken­nung erfuhr Jakobs her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment bereits in der Vergangenheit:1998 Ehren­na­del des Land­krei­ses Kro­nach in Gold, 2016 Dank­ur­kun­de der Selbst­ver­wal­tung der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung Nord­bay­ern, 2018 Ehren­amts­preis der Gemein­de Wilhelmsthal.