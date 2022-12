Viel ange­sto­ßen und ange­packt hat der Kreis­ver­band der Jun­gen Uni­on (JU) 2022. Höhe­punkt war im Mai die Ein­füh­rung des 50/50 Taxis auf Antrag der JU-Fraktion.

Kreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner mach­te im Rah­men der Weih­nachts­fei­er des JU Kreis­vor­stan­des deut­lich, dass man wei­ter­hin die star­ke jugend­po­li­ti­sche Kraft im Land­kreis sei. Mit der Kreis­tags­frak­ti­on um Frak­ti­ons­chef Mar­kus Oester­lein hat die JU eine schlag­kräf­ti­ge Mann­schaft, die mit dem 50/50 Taxi ein super Pro­jekt initi­iert hat, was sich stei­gen­der Beliebt­heit freut. „Die Nut­zer­zah­len stei­gen! Ein attrak­ti­ves Ange­bot wur­de geschaf­fen!“, so Bitt­ner. Oester­lein zeig­te sich erfreut dar­über, dass im Schnitt über 3,5 Per­so­nen bei einer Fahrt das Taxi nut­zen und es somit öko­lo­gisch und öko­no­misch ein Erfolg ist. Neben die­sen inhalt­li­chen Punk­ten fan­den auch vie­le Ver­an­stal­tun­gen statt. So wan­der­te man gemein­sam mit den Ver­bän­den Lich­ten­fels und Kulm­bach an den Land­kreis­gren­zen und dis­ku­tier­te aktu­el­le The­men wie erneu­er­ba­re Ener­gien. Auch eine Fahrt nach Ber­lin stand auf dem Pro­gramm, bei der man auch Zeit hat­te, den Bun­des­tag zu besich­ti­gen und den Aus­tausch mit dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jonas Geiss­ler zu suchen. „Unse­re Regi­on steht vor enor­men Her­aus­for­de­run­gen ange­sichts der Ener­gie­kri­se.“, so stv. Kreis­vor­sit­zen­de Lea Schütz. Mit Jonas Geiss­ler habe man einen enga­gier­ten Anwalt aus und für die Regi­on, der sich ein­set­ze wie kein Zwei­ter, so Schütz. JU Vize­chef Tho­mas Karl erin­ner­te auch an die Dis­kus­si­on mit Geiss­ler im Café Kitsch. Kreis­rä­tin Susan­ne Hein­lein freu­te sich gemein­sam mit Oester­lein ins­be­son­de­re über die Wie­der­wahl Klaus Löff­lers zum Land­rat. Die­ser Ver­trau­ens­be­weis sei ein­ma­lig. „Klaus Löff­ler ist ein top Land­rat. Der Erfolg und die brei­te Unter­stüt­zung gibt ihm Recht!“, so Hein­lein und Oesterlein.

Vie­le wei­te­re The­men wol­le die JU gemein­sam mit ihrer Frak­ti­on ansto­ßen. So wol­le man sich 2023 ver­stärkt um das The­ma Nach­hal­tig­keit küm­mern. Die Kri­sen 2022 haben gezeigt, wie wich­tig die­ses The­ma sei, so Bitt­ner. Ent­spre­chend wol­le man hier­zu meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen durch­füh­ren. Bitt­ner freut sich, dass der Bezirks­ver­band auch dies zu sei­nem Schwer­punkt­the­ma für das Jahr 2023 aus­ge­ru­fen hat. Zusätz­lich wol­le man ver­mehrt das Ehren­amt wür­di­gen. Gera­de das Ehren­amt von jun­gen Men­schen wer­de zu wenig geför­dert und gewür­digt, so Oester­lein. „Dan­ke sagen kann man auch mal Jugend­li­chen, die sich weit über das nor­ma­le Maß hin­aus in Ver­ei­nen enga­gie­ren!“, so Oester­lein. So sei ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment lei­der nicht mehr selbst­ver­ständ­lich, so Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin Sophia Hof­mann. „Neben Feu­er­wehr enga­gie­ren sich vie­le auch in Sport- und Musik­ver­ein sowie vie­len wei­te­ren Orga­ni­sa­tio­nen. Dies wol­len wir extra wür­di­gen!“, so Hof­mann. Tho­mas Karl bringt hier­für eine extra Rubrik bei dem Ehren­amts­emp­fang als Mög­lich­keit an.