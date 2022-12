Erste - Hil­fe - Tipps bei Brandverletzungen

Hei­ße Back­ble­che und Ofen­tü­ren, flüs­si­ges Ker­zen­wachs, Warm­hal­te­plat­ten und sie­den­des Fon­due – die Gefahr einer Ver­brennung ist zur Weih­nachts­zeit beson­ders groß. „Als Faust­re­gel gilt: Bei Ver­bren­nun­gen im Gesicht, an den Hän­den, Gelen­ken oder den Geni­ta­li­en sofort unter der Ruf­num­mer 112 den Ret­tungs­dienst rufen“, erklärt Chris Stöck­lein, Lei­ter der Erste-Hil­fe-Aus­bil­dung der Johan­ni­ter in Ober­fran­ken. „Auch bei Ver­let­zun­gen, die grö­ßer sind als ein Hand­tel­ler, soll­te man auf jeden Fall pro­fes­sio­nel­le Hil­fe holen. Wich­tig ist, dass die Brand­wun­den ste­ril abge­deckt wer­den, damit sie sich nicht ent­zün­den. Ent­spre­chen­de Ver­bands­mit­tel fin­det man in jedem Auto-Ver­band­ka­sten. Klein­flä­chi­ge Ver­bren­nun­gen, etwa an einem Fin­ger, kön­nen zur Schmerz­lin­de­rung rund zwei Minu­ten gekühlt wer­den, aber nicht mit eis­kal­tem Wasser.“



Eine wei­te­re Gefahr droht bei schwe­ren, groß­flä­chi­gen Ver­bren­nun­gen und bei Gesichts­ver­bren­nun­gen. „Atem- und Kreis­lauf­stö­run­gen sind oft die Fol­ge. Des­halb soll­ten Erst­hel­fe­rin­nen und Erst­hel­fer unbe­dingt Atmung und Kreis­lauf der ver­letz­ten Per­son beob­ach­ten, bis der Ret­tungs­dienst ein­trifft”, rät Stöck­lein. Wenn im Lau­fe der Zeit die Advents­krän­ze und Christ­bäu­me trocke­ner wer­den, steigt die Brand­ge­fahr. Gene­rell gilt: Nie Ker­zen unbe­auf­sich­tigt bren­nen las­sen. Wenn es trotz aller Vorsicht zu einem Unfall kommt, lernt man in Erste-Hil­fe-Kur­sen, wie man in sol­chen Situa­tio­nen rich­tig han­delt. Spe­zi­ell für Eltern und Groß­el­tern bie­ten die Johan­ni­ter auch Kur­se zur Ersten Hil­fe am Kind an. Die Johan­ni­ter emp­feh­len eine regel­mä­ßi­ge Auf­fri­schung der Erste-Hil­fe-Kennt­nis­se, um im Fal­le des Fal­les vor­be­rei­tet zu sein. Unter www​.johan​ni​ter​.de/​o​b​e​r​f​r​a​n​k​e​n​/​e​r​ste-hil­fe gibt es alle Infos zu den ver­schie­de­nen Kurs­an­ge­bo­ten.

Über die Johan­ni­ter - Unfall - Hil­fe

Die Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe e.V. ist ein Werk des evan­ge­li­schen Johan­ni­ter­or­dens, des­sen wich­tig­stes Anliegen seit Jahr­hun­der­ten die Hil­fe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 25.500 Beschäf­tig­ten, 63.000 ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern und mehr als 1,2 Mil­lio­nen För­der­mit­glie­dern ist die Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe eine der größ­ten deut­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen. Zu ihren Auf­ga­ben zäh­len seit ihrer Grün­dung neben dem Ret­tungs- und Sani­täts­dienst auch Bevöl­ke­rungs­schutz und Erste-Hil­fe-Aus­bil­dung. Hin­zu kom­men sozia­le Dien­ste für Kin­der und Jugend­li­che, dazu zäh­len auch unse­re der­zeit bei­na­he 490 Kin­der­ta­ges­stät­ten, sowie die Betreu­ung und Pfle­ge von älte­ren und kran­ken Men­schen. Die Johan­ni­ter enga­gie­ren sich eben­so in der huma­ni­tä­ren Hil­fe im Aus­land. Im Lan­des­ver­band Bay­ern der Johan­ni­ter arbei­ten mehr als 4.500 Beschäf­tig­te, fast 8.200 Men­schen enga­gie­ren sich ehren­amt­lich und mehr als 255.000 För­der­mit­glie­der unter­stüt­zen die Organisation.