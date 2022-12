Bay­reuth „unter Strom set­zen“ – Gesprä­che in Berlin

Die Regi­on kämpft wei­ter für die Elek­tri­fi­zie­rung der Bay­reu­ther Bahn­an­bin­dung. Aus die­sem Anlass hat eine Dele­ga­ti­on aus Wirt­schaft, Poli­tik und Uni­ver­si­tät das Gespräch in Ber­lin gesucht mit Staats­se­kre­tär Micha­el Theu­rer, der auch der Bahn­be­auf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung ist, und mit Mat­thi­as Gast­el, dem bahn­po­li­ti­schen Spre­cher der Grünen.

Die­se gemein­sa­me Dele­ga­ti­ons­rei­se nach Ber­lin in Sachen „Bahn“, kam auf Initia­ti­ve von Jörg Lich­ten­eg­ger, IHK-Vize­prä­si­dent und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth, und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tho­mas Hacker zustan­de. Ziel der Gesprä­che mit Theu­rer und Gast­el war es, auf die gro­ße Bedeu­tung der Bahn­an­bin­dung für Bay­reuth und einer Elek­tri­fi­zie­rung für die Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le und dar­über hin­aus auf­merk­sam zu machen.

Lich­ten­eg­ger: „Dritt­klas­sig­keit Bay­reuths bei der Bahn­an­bin­dung beenden!“

Lich­ten­eg­ger for­dert, Bay­reuth in die Elek­tri­fi­zie­rungs­pla­nun­gen mit auf­zu­neh­men. „Wir müs­sen die Dritt­klas­sig­keit Bay­reuths bei der Bahn­an­bin­dung been­den“, so Lich­ten­eg­ger. „Bay­reuth braucht außer­dem einen zwei­glei­si­gen Aus­bau, eine attrak­ti­ve Tak­tung und einen attrak­ti­ven Umstieg in Nürn­berg.“ Wolf­ram Brehm, stell­ver­tre­ten­der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, ergänzt: „Es kann nicht sein, dass ein pro­spe­rie­ren­der und wich­ti­ger Wirt­schafts­stand­ort wie Ober­fran­ken, wie Stadt und Land­kreis Bay­reuth mit­ten­drin liegt in der größ­ten Die­sel­insel Mitteleuropas.“

„Eine lei­stungs­fä­hi­ge Fern­ver­kehrs­an­bin­dung über die Bahn ist nicht nur für die Wirt­schaft essen­zi­ell, son­dern auch für den Uni­ver­si­täts­stand­ort Bay­reuth“, macht die Vize­prä­si­den­tin der Uni­ver­si­tät Bay­reuth deut­lich, Prof. Dr. Susan­ne Tittl­bach. „Der Uni­ver­si­täts­stand­ort Bay­reuth hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren einen her­vor­ra­gen­den Ruf erwor­ben. Nun muss auch sicher­ge­stellt wer­den, dass unse­re Beschäf­tig­ten, aber auch natio­na­le und inter­na­tio­na­len Gäste, pro­blem­los nach Bay­reuth kommen.“

Wolf­gang Nier­hoff, wei­te­rer Stell­ver­tre­ter des Land­rats und Erster Bür­ger­mei­ster der Stadt Peg­nitz, ver­deut­licht, dass der Regi­on als eine der letz­ten „Die­sel-Inseln“ in Sachen Bahn­ver­kehr Stand­ort­nach­tei­le dro­hen. „Wie sol­len die Abkehr von fos­si­len Brenn­stof­fen und Kli­ma­schutz­zie­le erreicht wer­den, wenn attrak­ti­ve Ver­kehrsal­ter­na­ti­ven feh­len?“, fragt Nier­hoff und setzt sich stark für eine sach­ori­en­tier­te und gemein­schaft­li­che Umset­zung der längst über­fäl­li­gen Elek­tri­fi­zie­rungs­maß­nah­men ein.

Gast­el weist dar­auf hin, dass die „Beschleu­ni­gungs­kom­mis­si­on Schie­ne“ Hand­lungs­emp­feh­lun­gen vor­ge­legt hat. Gast­el: „So soll künf­tig der Bahn­aus­bau beschleu­nigt und die Finan­zie­rung durch die Bün­de­lung von zwei Fonds ver­ein­facht wer­den.“ Theu­rer will sich vor Ort über den Sta­tus Quo infor­mie­ren und sagt für das Früh­jahr 2023 Gesprä­che vor Ort in Ober­fran­ken zu.

Poli­tik steht geschlos­sen hin­ter den For­de­run­gen aus Bayreuth

Dass die Poli­tik in Ober­fran­ken ohne Wenn und Aber hin­ter der Elek­tri­fi­zie­rung steht, machen die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tho­mas Hacker, Lisa Badum, Emmi Zeul­ner und Sil­ke Lau­nert deut­lich, die bei den Gesprä­chen mit anwe­send waren. Auch die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken steht hin­ter die­ser Initiative.