Gise­la und Jörg Schön-Stif­tung spen­den 5.000 Euro für BRK-Feri­en­frei­zeit 2023

In den Som­mer­fe­ri­en des kom­men­den Jah­res (2023) orga­ni­siert der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth gemein­sam mit sei­nen Gemein­schaf­ten des Ehren­am­tes (Bereit­schaf­ten, Berg­wacht, Jugend­rot­kreuz und Was­ser­wacht) und in Koope­ra­ti­on mit dem BLSV*-Sportcamp in Bischofs­grün eine Feri­en­frei­zeit für Kin­der mit Behin­de­run­gen und Kin­der aus Fami­li­en mit gerin­gen finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten. Bei der Umset­zung des Pro­jek­tes unter­stützt wird das BRK in Bay­reuth dabei durch die Gise­la und Jörg Schön-Stiftung.

Die Gise­la und Jörg Schön-Stif­tung ist seit vie­len Jah­ren För­de­rer der Jugend­ar­beit des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und trägt mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de in Höhe von 5.000 Euro zur Umset­zung des Pro­jek­tes im Jahr 2023 bei.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth bedankt sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der Gise­la und Jörg Schön-Stiftung.