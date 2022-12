Stu­ben­ti­ger rief Feu­er­wehr auf den Plan!

Ein­satz THL Dreh­lei­ter / Klein­tier­ret­tung in Atzelsberg – Ein­satz für die DLK+MZF

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 22.12.2022 um 22:43 Uhr die Feu­er­weh­ren Raths­berg-Atzelsberg, Mar­loff­stein, Bräu­nings­hof und Buben­reuth (DLK) zu einer Klein­tier­ret­tung nach Atzelsberg. Hier hat­te sich eine Kat­ze auf ein ca. 12m hohes Dach ver­schanzt und kam nicht mehr ohne frem­de Hil­fe her­un­ter. Die besorg­ten Haus­tier­be­sit­zer wen­de­ten sich in ihrer Not an die Leit­stel­le Nürn­berg wel­che die o.g. Feu­er­weh­ren alar­mier­te. Kurz nach Alarm­ein­gang rück­ten die Kame­ra­den der FF Buben­reuth mit der Dreh­lei­ter und dem Mehr­zweck­fahr­zeug an die Ein­satz­stel­le aus. Nach kur­zer Abspra­che vor Ort mit dem ört­li­chen Ein­satz­lei­ter wur­de die DLK in Stel­lung gebracht. Zwei Kame­ra­den woll­ten dem Stu­ben­ti­ger zu Hil­fe eilen, der war aber schein­bar so erschrocken von die­sem Dreh­lei­ter­ding das da auf ihn zukam und hat selbst über die Rück­sei­te des Hau­ses die Flucht ergrif­fen. Im Gar­ten wur­de er dann bereits von sei­nen Besit­zern in Emp­fang genom­men. Nach ca. 30 Minu­ten Ein­satz­dau­er konn­ten die Feu­er­weh­ren wie­der in die Gerä­te­häu­ser ein­rücken und die Ein­satz­be­reit­schaft herstellen.