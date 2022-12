Die Eis­lauf­flä­che „Erlan­gen like on Ice“ am Erlan­ger Markt­platz bleibt an Hei­lig­abend krank­heits­be­dingt geschlos­sen. Schlitt­schuh­lau­fen ist noch am Don­ners­tag (22.12.) sowie Frei­tag (23.12.) von 15 bis 20 Uhr möglich.

Infos: www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​n​l​i​k​e​o​n​i​ce/

