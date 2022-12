Seit 15 Jah­ren pro­fi­tier­ten bereits 170 Fami­li­en von dem prä­ven­ti­ven und ganz­heit­li­chen Spiel- und Lern­pro­gramm „Opstap­je“ für 1,5 bis 3jährige Kin­der, ange­bo­ten von der AWO in Forch­heim. Nach einer kon­zep­tio­nel­len Wei­ter­ent­wick­lung des bewähr­ten OPSTAP­JE-Pro­gramms wur­de es nun zu e:du, „Eltern und Du“. Feder­füh­rend für die Wei­ter­ent­wick­lung ist der Dach­ver­band Impuls Deutsch­land Stif­tung e.V.

E:du ist ein Fami­li­en­bil­dungs­pro­gramm zur För­de­rung der Chan­cen­gleich­heit von Kin­dern, bei denen typi­sche Lern- und Lebens­si­tua­tio­nen spie­le­risch im fami­liä­ren Umfeld ein­ge­übt wer­den. So wird die Eltern-Kind-Bin­dung gestärkt und die kogni­ti­ve, moto­ri­sche, sprach­li­che und sozio-emo­tio­na­le Ent­wick­lung des Kin­des unter­stützt. Mit e:du ler­nen Fami­li­en, den eige­nen Bedürf­nis­sen und Fähig­kei­ten ent­spre­chend ihren Erzie­hungs­all­tag zu gestalten.

Beglei­tet und unter­stützt wer­den die Fami­li­en in wöchent­li­chen Ter­mi­nen von ihren Haus­be­su­che­rin­nen. Dies sind geschul­te Müt­ter, die zahl­rei­che Spiel­an­re­gun­gen und Spiel­ma­te­ria­li­en mit­brin­gen und vie­le neue Ideen und Anre­gun­gen für den Erzie­hungs­all­tag auf­zei­gen. Die Mate­ria­li­en und Spiel­an­re­gun­gen dür­fen die Eltern behal­ten und immer wie­der nut­zen. In monat­li­chen Grup­pen­tref­fen kön­nen die Fami­li­en Kon­tak­te knüp­fen und sich über das bereits Gelern­te aus­tau­schen. So sind schon vie­le neue Freund­schaf­ten zwi­schen Fami­li­en und Kin­dern entstanden.

E:du wird vom Land­kreis Forch­heim finan­ziert. Eine zusätz­li­che För­de­rung der Akti­on Mensch ermög­licht Fami­li­en aus dem ara­bi­schen Sprach­raum die Teil­nah­me. Mit För­der­gel­dern der Glücks-Spi­ra­le bie­tet die AWO das Pro­gramm für Kin­der von 3–4 Jah­ren an. Finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zur Anschaf­fung des Spiel­ma­te­ri­als für die Fami­li­en erhielt die AWO in den ver­gan­ge­nen 15 Jah­ren vom Lions-Club Forch­heim, der Zukunfts­stif­tung der Spar­kas­se, der Stif­tung „Fran­ken hel­fen Fran­ken“ und aus dem Inno­va­ti­ons­fonds im Rah­men der Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim. Dafür bedan­ken wir uns im Namen der Fami­li­en noch ein­mal sehr herzlich!

Bei Inter­es­se an e:du mel­den Sie sich bei Kat­ja Franz, AWO KV Forch­heim e.V., 09191–32099-19 oder katja.​franz@​awo-​forchheim.​de. (AWO Forchheim)