Andre­as Star­ke tauscht sich mit der Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin bei der Bun­des­mi­ni­ste­rin des Innern und für Hei­mat aus

Die Kon­ver­si­on in Bam­berg hat wei­ter­hin höch­ste Prio­ri­tät im Rat­haus. So lässt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke nicht locker, den Bund und den Frei­staat an die Ver­ein­ba­run­gen zur Auf­lö­sung des ANKER-Ein­rich­tung am Ende des Jah­res 2025 zu erin­nern. Aus die­sem Grund und mit Blick auf wei­te­re ehe­ma­li­ge Flä­chen der US-Kaser­ne traf sich Star­ke in Ber­lin mit der Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin bei der Bun­des­mi­ni­ste­rin des Innern und für Hei­mat, Rita Schwar­ze­lühr-Sut­ter. „Es war ein guter und inten­si­ver Aus­tausch, bei dem ich unse­re Posi­ti­on deut­lich machen konn­te“, erklärt Starke.

Im Bei­sein des Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Schwarz und des Bam­ber­ger Ord­nungs- und Sicher­heits­re­fe­ren­ten Chri­sti­an Hin­ter­stein beriet sich Star­ke mit Staats­se­kre­tä­rin Rita Schwar­ze­lühr-Sut­ter und wei­te­ren Ver­tre­tern des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums des Inne­ren und für Hei­mat über die Zukunft des Aus­bil­dungs­zen­trums der Bun­des­po­li­zei sowie der ANKER-Ein­rich­tung im Bam­berg-Ost. „Wir wol­len in die jewei­li­gen Pla­nun­gen von Anfang an ein­ge­bun­den wer­den“, beton­te der OB bei dem Gespräch im Abge­ord­ne­ten­haus des Deut­schen Bundestags.

Neu­ig­kei­ten erfuhr Star­ke von der Bun­des­po­li­zei. Auf Grund der Beschlüs­se der Bun­des­re­gie­rung über zusätz­li­che Plan­stel­len bei der Bun­des­po­li­zei ist erst im Jahr 2033 mit dem Beginn des Regel­be­triebs zu rech­nen. Bis dahin soll es jedoch schon erste Umbau­maß­nah­men geben. Am Ende des Ver­fah­rens soll gemein­sam mit der Bun­des­an­stalt für Immo­bi­li­en­auf­ga­ben (BImA) – als Eigen­tü­me­rin der Gesamt­lie­gen­schaft – eine Kon­so­li­die­rung der dann genutz­ten Flä­che her­bei­ge­führt wer­den. Wich­tig für die wei­te­ren städ­ti­schen Pla­nun­gen war die zusätz­li­che Nach­richt der Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin, dass aktu­ell kein Inter­es­se der Bun­des­po­li­zei bestün­de, Flä­chen aus der jet­zi­gen ANKER-Ein­rich­tung zukünf­tig zu nut­zen. Das geplan­te Aus­bil­dungs­zen­trum für lebens­be­droh­li­che Ein­satz­la­gen soll schließ­lich öst­lich der Auto­bahn auf dem Gelän­de der ehe­ma­li­gen Pan­zer­wasch­an­la­ge ent­ste­hen. Star­ke: „Dann muss der Weg frei sein für die Über­ga­be der Flä­che der ANKER-Ein­rich­tung an die Stadt, wenn kein wei­te­rer Bun­des­be­darf gel­tend gemacht wird.“

Bezüg­lich des Anker­zen­trums auf dem Kon­ver­si­ons­ge­län­de schil­der­te Andre­as Star­ke die aktu­el­le Situa­ti­on von der Ein­rich­tung, die der­zeit mit 2400 Bewohner:innen „völ­lig über­be­legt“ sei. Das brin­ge inner- und außer­halb der Flücht­lings­un­ter­kunft vie­le Pro­ble­me und Bela­stun­gen mit sich. Er erin­ner­te auch an die Ver­ein­ba­rung mit dem Frei­staat, wel­che die Her­aus­ga­be der Immo­bi­li­en der ANKER-Ein­rich­tung bis zum 31. Dezem­ber 2025 vorsieht.

Zum Abschluss ver­ab­re­de­ten die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin und der Ober­bür­ger­mei­ster ein erneu­tes Tref­fen in Bam­berg. MdB Rita Schwar­ze­lühr-Sut­ter erklär­te sich bereit, mit ihren zustän­di­gen Mit­ar­bei­ten­den sowie dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Schwarz nach Been­di­gung des Ideen­wett­be­werbs der BImA zu kom­men. An Ort und Stel­le soll dann mit dem OB über die wei­te­re Nut­zung der Flä­chen bera­ten werden.