Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Pkw erfasst Rad­fah­rer – Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete

In der Schal­lers­ho­fer Stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Fahr­rad­fah­rer von einem Pkw erfasst und vom Rad geschleu­dert wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschlie­ßend von der Unfallstelle.

Ein 46-jäh­ri­ger Rad­fah­rer über­quer­te die Schal­lers­ho­fer Stra­ße auf Höhe der Kreu­zung Kos­ba­cher Damm an der dor­ti­gen Ampel­an­la­ge in Rich­tung Westen.

Zur glei­chen Zeit kam aus nörd­li­cher Rich­tung ein Pkw gefah­ren. Der Fahr­rad­fah­rer erkann­te die Situa­ti­on und ver­such­te dem Auto noch aus­zu­wei­chen. Aller­dings tou­chier­te der Pkw mit sei­nem lin­ken Außen­spie­gel den 46-Jäh­ri­gen. Die­ser wur­de noch ca. 20 Meter von dem Auto mit­ge­schleift und kam dann schließ­lich am Fahr­bahn­rand zu Sturz.

Glück­li­cher­wei­se zog sich der Rad­fah­rer kei­ne schwe­re­ren Ver­let­zun­gen zu.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter und ent­fern­te sich von der Unfallstelle.

Zur Klä­rung des Unfall­sach­ver­hal­tes sucht die Poli­zei nach Zeu­gen, die Hin­wei­se auf das flüch­ti­ge Fahr­zeug geben können.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tel. 09131 / 760- 114, entgegen.

Elek­tro­fahr­rad verschwunden

Am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 14 und 16 Uhr ver­schwand aus dem Innen­hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Luit­pold­stra­ße ein hoch­prei­si­ges Elektrofahrrad.

Der Eigen­tü­mer hat­te sein Fahr­rad mit einem mas­si­ven Schloss an einen Fahr­rad­stän­der geket­tet. Als er nach ca. zwei Stun­den zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass sein Pedel­ec der Mar­ke Ste­vens nicht mehr am Abstell­ort stand.

Das Elek­tro-Moun­tain­bike hat­te einen Wert von 4.500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall

Ecken­tal / Forth – Am Mitt­woch, den 21.12.2022, ereig­ne­te sich in den Mor­gen­stun­den in der Fort­her Haup­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 9 ein Ver­kehrs­un­fall. Hier­bei kam ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit dem Pkw auf sei­nem Fahr­strei­fen zu weit nach links und über­fuhr den Bord­stein einer Ver­kehrs­in­sel. Im Anschluss fuhr er gegen die, auf der Ver­kehrs­in­sel befind­li­chen, Fuß­gän­ger­am­pel. Durch den Auf­prall wur­de die Fuß­gän­ger­am­pel eben­erdig umge­bo­gen. Der Pkw des Man­nes war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 10.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se blieb der Fah­rer des Pkw unverletzt.

Baiersdorf/​Röttenbach – Am Mitt­woch den 21.12.2022 gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 30-jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Kreis­stra­ße ERH 5 von Bai­ers­dorf nach Röttenbach.

Inmit­ten des Wald­stückes kam ihr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Pkw ent­ge­gen. Da die­ser mit sei­nem Pkw zu weit links fuhr, kam es zum seit­li­chen Kon­takt zwi­schen den bei­den Fahr­zeu­gen. Durch den Kon­takt wur­de der lin­ke Außen­spie­gel am Pkw der 30-jäh­ri­gen beschä­digt und es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Anschlie­ßend setz­te der Unfall­ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt fort, ohne für eine ord­nungs­ge­mä­ße Scha­dens­re­gu­lie­rung zu sor­gen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet unter 09131 760 514 um Zeu­gen­hin­wei­se zum Verkehrsunfallverursacher.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Trak­to­ren beschädigt

Höchstadt a.d.Aisch – Am zurück­lie­gen­den Diens­tag oder Mitt­woch beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter zwei Trak­to­ren der Mar­ke John Dee­re in der unte­ren Au. Der bis­lang unbe­kann­te Täter beschä­dig­te ein Dach, sowie einen Vor­der­rei­fen der Trak­to­ren und ver­ur­sach­te dadurch einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 3500.- Euro. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter ver­kratzt Pkw

Adels­dorf – Von Diens­tag auf Mitt­woch beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter am alten Bahn­hof den Opel Viva­ro einer 44 jäh­ri­gen Frau und ver­ur­sach­te dadurch Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000.- Euro. Der Täter ver­kratz­te den schwar­zen Pkw rings­um mit meh­re­ren, tie­fen Krat­zern. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht – Zeu­gen gesucht