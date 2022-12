Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Voll­sper­rung der Bun­des­stra­ße B303 nach miss­glück­tem Überholmanöver

Ebers­dorf b. Coburg, Frohn­lach, B303, LKR. COBURG. Mehr als 40.000 Euro Sach­scha­den und ein ver­letz­ter Fah­rer eines Klein­trans­por­ters sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­vor­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße B303 zwi­schen den Ort­schaf­ten Son­ne­feld und Frohnlach.

Trotz Gegen­ver­kehr über­hol­te der 82-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters um 11.15 Uhr auf der Bun­des­stra­ße in Rich­tung Coburg fah­rend an einer unüber­sicht­li­chen Stel­le einen Last­wa­gen samt Anhän­ger. Wäh­rend des Über­hol­vor­gangs kam dem Fah­rer des Klein­trans­por­ters ein Lini­en­bus ent­ge­gen. Der Über­ho­ler scher­te auf­grund des Gegen­ver­kehrs zu knapp vor dem über­hol­ten Last­wa­gen ein und tou­chier­te die­sen. Dadurch ver­lor der Fah­rer des Klein­trans­por­ters die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und prall­te mit der rech­ten Fahr­zeug­sei­te gegen einen Baum. Der Mann ver­letz­te sich dabei leicht. Er wur­de vom Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Coburg trans­por­tiert. Der Fah­rer des über­hol­ten Last­wa­gens sowie der Fah­rer und die Fahr­gä­ste des ent­ge­gen­kom­men­den Lini­en­bus­ses blie­ben unver­letzt. Am Last­wa­gen ent­stand ein Scha­den von 2.000 Euro. Den Scha­den am kom­plett zer­stör­ten Klein­trans­por­ter schät­zen die Beam­ten auf 40.000 Euro.

Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me, der Ber­gung des schwer beschä­dig­ten Trans­por­ters und der Rei­ni­gung der Fahr­bahn war die Bun­des­stra­ße B303 zwi­schen Frohn­lach und Son­ne­feld bis 13.45 Uhr kom­plett gesperrt.

Auto gerät in Gara­ge in Brand – Feu­er­wehr ver­hin­dert Schlimmeres

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Zu einem bren­nen­den Auto in einer Gara­ge wur­den Feu­er­wehr und Poli­zei am Mitt­woch­abend nach Dörf­les-Esbach gerufen.

In der ver­schlos­se­nen Gara­ge eines Wohn­an­we­sens in der Neu­stadter Stra­ße geriet ein abge­stell­ter BMW aus zunächst unge­klär­ter Ursa­che in Brand. Die ört­li­che Feu­er­wehr war in kür­ze­ster Zeit vor Ort und konn­te den Brand an dem Fahr­zeug ablö­schen bevor die­ser auf das Gebäu­de über­griff. Das Auto wur­de schwer beschä­digt. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 25.000€. Eine Brand­stif­tung schlos­sen die Ermitt­ler aus. Es wird von einem tech­ni­schen Defekt an dem Fahr­zeug ausgegangen.

Vor­fahrt miss­ach­tet – zwei­mal Blechschaden

MEE­DER, WIE­SEN­FELD BEI COBURG, LKR. COBURG. Sach­scha­den in einer Höhe von 10.000€ ver­ur­sach­te am Mitt­woch­mor­gen eine 46-jäh­ri­ge Fiat-Fah­re­rin beim Über­que­ren der Wie­sen­fel­der Kreuzung.

Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin war um 7:45 Uhr mit ihrem Auto von Wie­sen­feld kom­mend in Rich­tung Wei­dach unter­wegs. An der Kreu­zung zur Staatstra­ße St2205 hät­te sie die Vor­fahrt eines 44-jähir­gen Auto­fah­rers ach­ten müs­sen, der mit sei­nem Fahr­zeug von Coburg in Rich­tung Bad Rodach unter­wegs war. Im Kreu­zungs­be­reich kam es schließ­lich zu einer seit­li­chen Kol­li­si­on der Fahr­zeu­ge. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt. Die Unfall­be­tei­lig­ten küm­mer­ten sich selbst um die Ber­gung der Fahr­zeu­ge. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen die 46-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bre­cher schei­tern an Haustür

Schnecken­lo­he-Bei­kheim: In der Zeit von Don­ners­tag auf Frei­tag ver­such­ten bis­lang unbe­kann­te Täter in einen Wohn­haus­neu­bau ein­zu­bre­chen. Der oder die Täter hebel­ten mit ver­mut­lich einem Brech­ei­sen oder ähn­li­chem Werk­zeug am Rah­men der Haus­ein­gangs­tür und ver­ur­sach­ten hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 250,- Euro.

Müll­ton­ne beschädigt

Kro­nach: Die Poli­zei Kro­nach sucht aktu­ell nach einem Brand­stif­ter, der in der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch eine in der Bür­ger­mei­ster-Mer­tel-Stra­ße abge­stell­te Müll­ton­ne beschä­digt hat­te. Mit­ar­bei­ter der Müll­ab­fuhr hat­ten fest­ge­stellt, dass die besag­te Ton­ne Schmelz­spu­ren auf­wies und beschä­digt war. Laut Spu­ren­la­ge dürf­te der Scha­dens­ver­ur­sa­cher eine Ziga­ret­ten­kip­pe oder Ähn­li­ches in die Abfall­ton­ne für Kunst­stof­fe geschmis­sen und hier­bei einen Brand­scha­den in Höhe von rund 100,- Euro ver­ur­sacht haben.

Jacken­die­be gesucht

Kro­nach: Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 13:15 Uhr schlu­gen bis­lang unbe­kann­te Laden­die­be in der Roda­cher Stra­ße zu. Die süd­län­disch aus­se­hen­den Män­ner im Alter von etwa 25 bis 30 Jah­ren, hat­ten gemein­sam ein Sport­ge­schäft betre­ten und sich ver­däch­tig umge­se­hen. Wäh­rend einer der Män­ner zum Ver­käu­fer an die Kas­se ging und Kauf­in­ter­es­se für Spur­schu­he vor­spiel­te, flüch­te­ten die ande­ren vier Per­so­nen mit einer dunk­len Sport­jacke aus dem Geschäft. Die ent­wen­de­te Jacke mit der Auf­schrift „ON“ hat einen Wert von 240,- Euro. Sach­dien­lich Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Lei­ter­sturz endet im Krankenhaus

Wei­ßen­brunn: Mitt­woch­vor­mit­tag gegen 08:30 Uhr kam es auf einer Bau­stel­le im Ler­chen­weg zu einem Arbeits­un­fall. Eine Bau­ar­bei­te­rin war beim Abstei­gen von einer etwa 4 Meter hohen Lei­ter von einer Tritt­stu­fe gerutscht und aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern von der Lei­ter gefal­len. Die 27-jäh­ri­ge Frau lan­de­te im Ver­lauf des Sturz­ge­sche­hens auf dem Rücken und zog sich eine Unter­schen­kel­frak­tur, sowie eine Wir­bel­säu­len­prel­lung zu. Fremd­ver­schul­den schei­det als Unfall­ur­sa­che aus.