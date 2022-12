In einer Welt, in der die Rea­li­tät immer häu­fi­ger zum Maß aller Din­ge gerät, wächst die tie­fe Sehn­sucht nach Wun­dern, auch wenn die­se „nur“ durch Täu­schung der Wahr­neh­mung und durch geist­rei­che Anre­gung unse­rer Fan­ta­sie zustan­de kommt. Wenn Sie zwi­schen den Jah­ren Lust auf sol­che magi­schen Momen­te haben, die Sie an Wun­der glau­ben las­sen – wenn Sie nach all dem Tru­bel der Weih­nachts­zeit ihre Sin­ne neu aus­rich­ten möch­ten und wie­der ein­mal rich­tig stau­nen wol­len – dann sind Sie herz­lich eingeladen!

Wolf­gang Klier und Car­los Karl­heinz Zündt sind zwei Zau­ber­künst­ler, die seit Jah­ren mit ihrer Kunst vie­le Zuschau­er begei­stert haben. Mit Charme, Herz und Kön­nen wer­den Sie von den bei­den auf magi­sche Wei­se be- und ver­zau­bert, ver­blüf­fend, aber auch immer mit einem Augen­zwin­kern und einer Pri­se fei­nem Humor.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am 28. Dezem­ber um 20 Uhr im Erlan­ger Fif­ty-Fif­ty statt.