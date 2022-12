Wie bereits in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren hat die Pfar­rei St. Mar­tin Forch­heim auch in die­ser Advents­zeit wie­der eine Wunsch­baum­ak­ti­on durch­ge­führt, um Gut­schei­ne für bedürf­ti­ge Forch­hei­mer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu sam­meln. In Koope­ra­ti­on mit der AWO Forch­heim wer­den die Gut­schei­ne à 10 Euro noch vor Weih­nach­ten bzw. danach ver­teilt werden.

Am Mitt­woch, den 21.12.2022 konn­te die Geschäfts­füh­re­rin der AWO Forch­heim, Eva Wich­ter­mann, von der Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­den, Andrea Grimm, 139 lie­be­voll ver­pack­te Gut­schei­ne ent­ge­gen­neh­men und sprach dafür ein herz­li­ches Vergelt’s Gott aus.