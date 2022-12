Das Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les der Stadt Forch­heim hat für alle Kin­der­krip­pen, Kin­der­gär­ten und Kin­der­hor­te in der Stadt Forch­heim fol­gen­de Anmel­de­zeit für das Betreu­ungs­jahr Sep­tem­ber 2023 bis August 2024 fest­ge­legt: Mon­tag, 30. Janu­ar 2023 bis Frei­tag, 10. Febru­ar 2023.

Fol­gen­de Kin­der­ta­ges­stät­ten im Stadt­ge­biet Forch­heim stel­len für das Betreu­ungs­jahr 2023/24 Plätze:

Kin­der­gär­ten

Katho­li­scher Kin­der­gar­ten Burk Mei­sen­weg 3, Tel.: 09191/4904

Inte­gra­ti­ver Kin­der­gar­ten „Kids vom Ring“ J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Tel.: 09191/6509–410

Städ­ti­scher Kin­der­gar­ten Satt­ler­tor Karo­lin­ger Str. 15a und Am Schieß­an­ger 3, Tel.: 09191/34155–10

Katho­li­scher Kin­der­gar­ten St. Anna Unte­re-Kel­ler­stra­ße 52, Tel.: 09191/709320

Kin­der­gar­ten „Rotz­na­sen“ e.V. Ernst-Reu­ter-Platz 7 und Sude­ten­str. 18a, Tel.: 09191/9776966

Städ­ti­scher Kin­der­gar­ten Carl-Zeit­ler-Büg­s­tr. 79b. Tel.: 09191/65761

Katho­li­scher Kin­der­gar­ten St. Johan­nes, Reuth Georg-Büt­tel-Str. 9, Tel.: 09191/94114

AWO-Kin­der­haus Sau­se­wind Kasern­str. 7 ´, Tel.:09191/3209916

Ger­har­din­ger Kin­der­haus Kin­der­gar­ten Kasern­str. 9, Tel.: 09191/34155–47

Katho­li­sches Kin­der­haus St. Josef, Bucken­ho­fen St.-Josef-Str. 22 und Im Grund 7a. Tel.: 09191/7336980

BRK Kin­der­haus Wun­der­land Kin­der­gar­ten Büg­s­tr. 79 c, Tel.: 0176/56803013

Städ­ti­scher Kin­der­gar­ten Ker­s­bach Pfarr­gar­ten­str. 1, Tel.: 09191/67161

Katho­li­sches Kin­der­haus Ver­klä­rung Chri­sti Von-Ket­te­ler-Str. 13, Tel.: 09191/80789

Mont­esso­ri-Kin­der­haus Balth.-Schönfelder-Str. 36, Tel.: 09191/704432

Städ­ti­scher Kin­der­gar­ten Am Lin­den­an­ger Bam­ber­ger Str. 48, Tel.: 09191/3408430

Katho­li­sches Kin­der­haus Don Bos­co Hein­rich-Sol­d­an-Str. 13, Tel.: 09191/9794830

Wald­kin­der­gar­ten Forch­hei­mer Wald­strol­che Serl­bach, Flur­stück 1785/4. Tel.: 0151/54111113

Evan­ge­li­scher Kin­der­gar­ten Chri­stus­kir­che Paul-Kel­ler-Str. 15, Tel.: 09191/80260

Kin­der­gar­ten Rab­belZ­ab­bel Micha­el-Kotz-Str. 18, Tel.: 09191/3518144

Evan­ge­li­sches Kin­der­haus St. Johan­nis Zwei­brücken­str. 40 b, Tel.: 09191/15251

Kin­der­krip­pen

Kin­der­krip­pe „Rotz­na­sen“ e.V. Ernst-Reu­ter-Platz 7 und Sude­ten­str. 18a, Tel.: 09191/9776966

Städ­ti­sche Kin­der­krip­pe Satt­ler­tör­chen Am Schieß­an­ger 3, Tel.: 09191/34155–10

Kin­der­krip­pe Chri­stus­kir­che Paul-Kel­ler-Str. 15, Tel.: 09191/80260

Inte­gra­ti­ve Kin­der­krip­pe „Kids vom Ring“ J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Tel.: 09191/6509–410

Ger­har­din­ger Kin­der­haus Kin­der­krip­pe Kasern­str. 9, Tel.: 09191/34155–48

Kin­der­krip­pe St. Johan­nis Zwei­brücken­str. 40b, Tel.: 09191/15251

Kin­der­krip­pe Rab­belZ­ab­bel Micha­el-Kotz-Str. 18, Tel.: 09191/3518144

Städ­ti­sche Kin­der­krip­pe Ker­s­bach Pfarr­gar­ten­str. 1, Tel.: 09191/67161

Kin­der­haus Don Bos­co Krip­pen­grup­pe Zwer­gen­land Hein­rich-Sol­d­an-Str. 13, Tel.: 09191/9794830

Kin­der­krip­pe Sie­Kids Schatz­ki­ste Käsrö­the 13, Tel.: 09191/3415640

Kin­der­haus St. Josef Bucken­ho­fen Kin­der­krip­pe St.-Josef-Str. 22 und Im Grund 7a, Tel.: 09191/7336980

BRK Kin­der­haus Wun­der­land Kin­der­krip­pe Büg­s­tr. 79 c, Tel.: 0176/56803013

Kin­der­ta­ges­pfle­ge, Kinderhort

Kin­der­ta­ges­pfle­ge „Heidi‚s Bam­bi­ni Club“ Bucken­ho­fe­ner Str. 13, Tel.: 0160/4922411

Kin­der­hort Satt­ler­tor Karo­lin­ger­str. 15a und Stauf­fen­berg­str. 1, Tel.: 09191/34155–20

Eine tele­fo­ni­sche Ver­ein­ba­rung im Vor­feld mit den jewei­li­gen Ein­rich­tun­gen ist not­wen­dig. Die Auf­nah­me erfolgt nach den Kri­te­ri­en der jewei­li­gen Ein­rich­tung. Anmel­dun­gen bei meh­re­ren Ein­rich­tun­gen sind mög­lich. Die Platz­ver­ga­be erfolgt bei Mehr­fach­an­mel­dun­gen unter Berück­sich­ti­gung der Eltern­wün­sche durch einen Abgleich zwi­schen den jewei­li­gen Ein­rich­tun­gen, der Mit­te März 2023 statt­fin­det. Zu- und Absa­gen wer­den von den jewei­li­gen Ein­rich­tun­gen anschlie­ßend schrift­lich erteilt.

Nach dem Anmel­de­zeit­raum ein­ge­hen­de Auf­nah­me­wün­sche kön­nen nach vor­han­de­nen frei­en Plät­zen noch Berück­sich­ti­gung fin­den. Auf­nah­men, die das Betreu­ungs­jahr 2024/2025 betref­fen, sind zum regu­lä­ren Anmel­de­ter­min im näch­sten Jahr vorzunehmen.