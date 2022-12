Auf der Weih­nachts­fei­er der Stadt­wer­ke Hof über­reich­ten Geschäfts­füh­rer Jean Petrahn und der Betriebs­rats­vor­sit­zen­de Ste­fan Hösch, im Namen der gesam­ten Beleg­schaft, der Tier­ta­fel Hof e. V. und der Schutz­höh­le e. V. jeweils einen Spen­den­scheck in Höhe von 750 Euro. Wäh­rend des Jah­res haben die Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke die Mög­lich­keit T‑Shirts und Pull­over mit Stadt­wer­ke-Logo beim Betriebs­rat zu bezie­hen. Die­ser Erlös wird ein­mal jähr­lich, immer zur Weih­nachts­fei­er, an aus­ge­wähl­te Ver­ei­ne gespen­det. Frau Rieß-Ger­beth und Herr Ger­beth der Tier­ta­fel Hof e. V. sowie Frau Bänsch der Schutz­höh­le e. V. nah­men die Spen­de dan­kend ent­ge­gen und beton­ten, wie wich­tig die Unter­stüt­zung gemein­nüt­zi­ger Ver­ei­ne gera­de in Zei­ten des Ukrai­ne­krie­ges und der Ener­gie­kri­se ist.