Am Sams­tag den 10.12.2022 haben „Die Forch­hei­mer Bier­pat­scher“ in Koope­ra­ti­on mit der Gärt­ne­rei Klaus im Forch­hei­mer Nor­den zum lusti­gen Christ­baum­ver­kauf mit Live-Musik eingeladen.

Vie­le Glüh­wein-Lieb­ha­ber und Tan­nen­baum-Exper­ten haben sich zum Event ein­ge­fun­den um frän­ki­schen Win­zer­glüh­wein, Forch­hei­mer Bier­spe­zia­li­tä­ten und sau­gu­te frän­ki­sche Brat­wür­ste zu Gun­sten der BR Stern­stun­den zu genießen.

Beson­de­rer Dank geht an die Musi­ker-Legen­den Peter Lass­ner & Frank Pol­ster die mit wei­te­ren Über­ra­schungs­gä­sten der Forch­hei­mer Band „Jami­ly“ ordent­lich den Besu­chern einheizten.

Der lecke­re Glüh­wein wur­de vom Wein­han­del Dietz in Forch­heim noch dazu gespendet.

Dane­ben hat der Eigen­tü­mer der Gärt­ne­rei – Micha­el Klaus noch für jeden ver­kauf­ten Christ­baum eine Spen­de onTop gegeben.

So konn­te man mit ver­ein­ten Kräf­ten einen ordent­li­chen Spen­den­be­trag in Höhe von €600,- an die „BR Stern­stun­den“ in der Vor­weih­nachts­zeit überweisen.