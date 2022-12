Näch­stes Jahr wer­den die Schöf­fin­nen und Schöf­fen in Deutsch­land neu gewählt. Im Vor­feld rich­ten 61 Volks­hoch­schu­len in ganz Bay­ern Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen zur Tätig­keit der ehren­amt­li­chen Rich­te­rin­nen und Rich­ter aus – auch die Volks­hoch­schu­le Kulm­bach ist mit dabei. Sie lädt alle Inter­es­sier­ten am 19. Janu­ar 2023 zu einem Info­abend in ihre Räum­lich­kei­ten in der Bau­er­gas­se 4 ein.

„Im Namen des Vol­kes“ erge­hen nach deut­schem Pro­zess­recht alle Urtei­le ordent­li­cher Gerich­te. Die­ser Grund­satz wird auch in Arti­kel 88 der Baye­ri­schen Ver­fas­sung deut­lich, wo es heißt: „An der Rechts­pfle­ge sol­len Män­ner und Frau­en aus dem Vol­ke mit­wir­ken.“ Damit das sicher­ge­stellt wird, gibt es das Ehren­amt der Schöf­fin­nen und Schöf­fen. Jeweils zwei ehren­amt­li­che Rich­te­rin­nen und Rich­ter sit­zen den Berufs­kol­le­gin­nen und ‑kol­le­gen an Land- oder Amts­ge­rich­ten bei und haben bei der Urteils­fin­dung gleich­be­rech­tig­tes Stimm­recht – und damit eine gro­ße Ver­ant­wor­tung für den wei­te­ren Lebens­weg einer ange­klag­ten Person.

Im Jahr 2023 wer­den die­se Ehren­äm­ter in Deutsch­land neu besetzt. Die Amts­zeit beträgt fünf Jah­re. Zur Aus­übung des Ehren­amts muss man über kei­ne juri­sti­schen Kennt­nis­se ver­fü­gen. Zwin­gen­de Vor­aus­set­zung ist jedoch die deut­sche Staats­bür­ger­schaft und ein Alter zwi­schen 25 und 69 Jah­ren bei Antritt des Amtes.

Wel­che wei­te­ren Anfor­de­run­gen es gibt, wo sich Inter­es­sier­te bewer­ben kön­nen, wie man in die­ses beson­de­re Ehren­amt gewählt wird und wie hoch die Auf­wands­ent­schä­di­gung ist – dar­über infor­miert die Volks­hoch­schu­le Kulm­bach am 19. Janu­ar 2023 um 19 Uhr in Koope­ra­ti­on mit dem baye­ri­schen Lan­des­ver­band der Deut­schen Ver­ei­ni­gung der Schöf­fin­nen und Schöffen.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in den Räum­lich­kei­ten der Volks­hoch­schu­le Kulm­bach (Bau­er­gas­se 4, 95326 Kulm­bach) statt. Eine Anmel­dung ist unter www​.vhs​-kulm​bach​.de erforderlich.