Das Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les der Stadt Forch­heim macht dar­auf auf­merk­sam, dass die städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­ten im Janu­ar 2023 für inter­es­sier­te Eltern Schnup­per-Ter­mi­ne zur Vor­anmel­dung ihres Kin­des für das kom­men­de Betreu­ungs­jahr ab Sep­tem­ber 2023 anbie­ten: Eltern sind herz­lich ein­ge­la­den, mit ihrem Kind „ihre“ künf­ti­ge KiTa ken­nen­zu­ler­nen. Sie kön­nen sich über die ver­schie­de­nen Kon­zep­te infor­mie­ren und erhal­ten alle rele­van­ten Infor­ma­tio­nen, die für die Anmel­dung not­wen­dig sind. Eine tele­fo­ni­sche Vor­anmel­dung für ein Tref­fen ist notwendig!

Die Zusa­ge oder Absa­ge über einen mög­li­chen Betreu­ungs­platz erfolgt jedoch erst, nach­dem die regu­lä­re Anmel­de­zeit für alle Kin­der­ta­ges­stät­ten im Stadt­ge­biet vom 30. Janu­ar 2023 bis zum 10. Febru­ar 2023 been­det ist und nach­dem das Abgleich­ge­spräch aller Mit­te März 2023 statt­ge­fun­den hat. Die Zu- und Absa­gen erge­hen anschlie­ßend schrift­lich an die Eltern.

Bei die­sen städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­ten kann ein Schnup­per­ter­min an den ange­ge­be­nen Tagen und Zei­ten ver­ein­bart werden:

• KITA Satt­ler­tor (Lei­tung: Frau Amon), Karo­lin­ger­stra­ße 15 a und Am Schieß­an­ger 3, für Frei­tag, 27.01.2023, von 14.00 – 17.00 Uhr oder Sams­tag, 28.01.2023, von 09.00 – 12.00 Uhr

• Ger­har­din­ger Kin­der­haus mit Krip­pe (Lei­tung: Frau Kai­ser), Kasern­stra­ße 9, für Frei­tag, 27.01.2023, oder Sams­tag, 28.01.2023, nach tele­fo­ni­scher Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 09191 34155 47

• KITA Ker­s­bach mit Krip­pe (Lei­tung: Fr. Haber­mann), Pfarr­gar­ten­stra­ße 1, Ker­s­bach, für Frei­tag, 27.01.2023, oder Sams­tag, 28.01.2023, nach tele­fo­ni­scher Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 09191 67161

• Kin­der­gar­ten Carl-Zeit­ler (Lei­tung: Fr. Hein­del), Büg­stra­ße 79 b, für Sams­tag, 28.01.2023, von 10.00 – 14.00 Uhr

• KITA Am Lin­den­an­ger (Lei­tung: Fr. Baum­gar­ten), Bam­ber­ger Stra­ße 48, für Sams­tag, 28.01.2023, nach tele­fo­ni­scher Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 09191 340 8430

• Kin­der­hort Satt­ler­tor (ab 1. Klas­se, Lei­tung: Frau Loch­ner), Karo­lin­ger­stra­ße 15a, für Frei­tag, 03.02.2023, oder Sams­tag, 04.02.2023, nach tele­fo­ni­scher Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 09191 34155 20