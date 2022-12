Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Klein­trans­port­erfah­rer fährt Bahn­schran­ke ab – Zug­ver­kehr wur­de gestoppt

COBURG. Eine beschä­dig­te Schran­ke am Bahn­über­gang in der Lau­te­rer Stra­ße sorg­te am Diens­tag­mor­gen für die Ein­stel­lung des Zug­ver­kehrs auf der Bahn­strecke zwi­schen Coburg und Sonneberg.

Ein 43-jäh­ri­ger fuhr am Diens­tag um 7:30 Uhr trotz roten Licht­si­gnals am Bahn­über­gang auf die­sen ein. Die Schran­ke senk­te sich hin­ter der Fah­rer­ka­bi­ne des Fahr­zeugs. Als der Fah­rer des Klein­trans­por­ters wei­ter­fuhr, riss das Fahr­zeug die Schran­ke ab und mach­te die­se damit unbrauch­bar. Der Fahr­dienst­lei­ter der Deut­schen Bahn, der für die Siche­rung des Zug­ver­kehrs zustän­dig war, erkann­te die Situa­ti­on am kame­ra­über­wach­ten Bahn­über­gang und stell­te den Zug­ver­kehr zunächst ein. Die­ser konn­te im Lau­fe des Vor­mit­tags durch Absi­che­rung der Unfall­stel­le durch Bahn­mit­ar­bei­ter wie­der auf­ge­nom­men wer­den. An Bahn­schran­ke und Klein­trans­por­ter ent­stand ein Sach­scha­den von 10.000€. Die defek­te Schran­ke wur­de von Mit­ar­bei­tern der Deut­schen Bahn repariert.

Gegen den 43-jäh­ri­gen der trotz Rot­lichts den Bahn­über­gang über­fuhr und den Scha­den ver­ur­sach­te wird wegen Gefähr­dung des Bahn­ver­kehrs sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

Meh­re­re tau­send Euro Sach­scha­den und eine Leicht­ver­letz­te nach Verkehrsunfall

AHORN, B303, LKR. COBURG. 5000€ Sach­scha­den und eine leicht­ver­letz­te Unfall­be­tei­lig­te sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am Diens­tag­mor­gen auf der Bun­des­stra­ße B303 auf Höhe der Abfahrt Eicha.

Eine 58-jäh­ri­ge über­sah beim Ein­bie­gen von der Kreis­stra­ße CO16 auf die Bun­des­stra­ße 303 mit ihrem VW den Mer­ce­des einer 56-jäh­ri­gen, die auf der vor­fahrts­be­rech­tig­ten Bun­des­stra­ße fuhr und in Rich­tung Eicha abbog. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin selbst blieb unver­letzt. Die Unfall­geg­ne­rin wur­de leicht ver­letzt mit einem Schock vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Der Mer­ce­des der 56-jäh­ri­gen wur­de durch einen Abschlepp­dienst geborgen.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Man­tel nicht geliefert

Kro­nach: Gegen eine 29-jäh­ri­ge Kro­nache­rin lau­fen aktu­ell straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­ge­hens des Waren­be­trugs. Die Beschul­dig­te hat­te Anfang Sep­tem­ber über eBay-Klein­an­zei­gen einen Man­tel ver­kauft. Obwohl die Dame das Geld per Vor­kas­se kas­siert hat­te, kam der Man­tel im Wert von rund 75,- Euro bei der Käu­fe­rin nicht an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unfall­flucht am Pör­bit­scher Platz

KULM­BACH. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag wur­de ein gepark­ter Audi A6 Kom­bi im Front­be­reich erheb­lich beschä­digt. Der Pkw stand lin­ker­hand des ehe­ma­li­gen Hotels „Baye­ri­scher Hof“ am Pör­bit­scher Platz. Ver­mut­lich dürf­te ein davor abge­stell­ter Wagen beim Rück­wärts­ran­gie­ren dage­gen gesto­ßen sein. Laut Anga­ben der geschä­dig­ten Fahr­zeug­be­sit­ze­rin stand am Vor­abend ein dunk­ler Pkw der unte­ren Mit­tel­klas­se (z. B. VW Golf, 1er BMW) vor ihrem Fahr­zeug. Ob die­ses jedoch als Unfall­ver­ur­sa­cher in Betracht kommt, ist nicht sicher. Der Audi-Besit­ze­rin ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 2.500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/609–0.

Gegen gepark­ten Audi ran­giert und geflüchtet

KULM­BACH. Am Mitt­woch­mor­gen, gegen 7.30 Uhr, ran­gier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fah­rer eines blau­en Klein­wa­gens in der Hans-Herold-Stra­ße, gegen­über der dor­ti­gen Bäcke­rei, gegen einen gepark­ten, wei­ßen Audi A6, und fuhr davon, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der ver­ur­sach­te Scha­den am Audi beträgt zir­ka 2.000 Euro. Die Poli­zei Kulm­bach ermit­telt wegen des Ver­dachts des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09221/609–0.

Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Auto­haus – Flucht­fahr­zeug fotografiert

WUN­SIE­DEL. Ein­bre­cher stah­len in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag eine gro­ße Anzahl Fahr­zeug-Kom­plett­rä­der aus einem Wun­sied­ler Auto­haus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Hinweise.

Im Zeit­raum von Mon­tag­abend, 18 Uhr, bis Diens­tag­mor­gen, 7 Uhr, bra­chen Unbe­kann­te in ein Auto­haus am Orts­aus­gang von Wun­sie­del Rich­tung Schön­brunn ein. Das Fir­men­ge­län­de befin­det sich im Gewer­be­ge­biet nörd­lich der Kem­nather Stra­ße. Mit einem wei­ßen Lie­fer­wa­gen über­fuh­ren die Täter die künst­li­che Zier­stein-Absper­rung und gelang­ten so zu einer Lager­hal­le auf dem Gelän­de. Dort bra­chen sie die Tür auf und stah­len 20 Sät­ze Kom­plett­rä­der im Wert von rund 30.000 Euro. Durch einen geöff­ne­ten Bau­zaun fuh­ren sie kurz vor 5 Uhr in Rich­tung der Tank­stel­le auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te davon. Eine Video­ka­me­ra hat­te den Lie­fer­wa­gen dabei gefilmt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Mit­hil­fe: Wer hat in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag den wei­ßen Lie­fer­wa­gen in Wun­sie­del gesehen?

Es han­del­te sich um einen IVE­CO Dai­ly mit lan­gem Rad­stand. Auf dem Fahr­zeug war beid­sei­tig ein auf­fäl­li­ger Wer­be­auf­druck mit einem grü­nen Bogen oder Schweif ange­bracht. Am Steu­er saß eine Per­son mit blau­em Oberteil.

Beim Über­fah­ren der Zier­stei­ne wur­de die Ölwan­ne des Lie­fer­wa­gens auf­ge­ris­sen. Das Fahr­zeug ver­lor ver­mut­lich ab die­sem Zeit­punkt Motoröl.

Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.