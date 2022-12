Die Feu­er­wehr Forth wur­de heu­te Mor­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Ein PKW-Len­ker ver­lor in der Orts­durch­fahrt Forth die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kol­li­dier­te mit einem Ampel­mast auf einer Ver­kehrs­in­sel. Die Feu­er­wehr leuch­te­te die Unfall­stel­le aus, stell­te den Brand­schutz sicher und klemm­te die Bat­te­rie des Fahr­zeugs ab. Im wei­te­ren Ver­lauf der Ber­gung muss­te der demo­lier­te Ampel­mast mit­tels Trenn­schlei­fer gekürzt wer­den. Durch die Feu­er­wehr Forth wur­de die Orts­durch­fahrt für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me sowie die Ber­gung kom­plett gesperrt.