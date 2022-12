#frei­raum­für­hel­den

„Man möch­te fast sagen, ohne Ehren­amt läuft nichts.“, „Dan­ke Euch, Ihr seid echt spit­ze!“ oder „Und wenn Du noch nicht dabei bist, über­leg es Dir. Das macht so rich­tig Spaß!“ – Zita­te von Mit­wir­ken­den des Ehren­amts­films im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Unter dem Hash­tag #frei­raum­für­hel­den ist die­ser am gest­ri­gen Abend (20.12.2022) vor­ge­stellt wor­den. Ein­ge­la­den zur Pre­miè­re waren gut 250 Ehren­amt­li­che aus dem Land­kreis, die an der Pro­duk­ti­on des Films betei­ligt waren. Ange­sto­ßen hat­te das Pro­jekt das Team der Image­kam­pa­gne #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge, die Regie führ­te erneut Fil­me­ma­cher Gerd Bütt­ner, der bereits den Image­film des Land­krei­ses pro­du­ziert hat­te, und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für die Pro­duk­ti­on kam aus dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Heimat.

„Wir möch­ten uns mit die­sem Film bei aus­nahms­los allen bedan­ken, die im Fich­tel­ge­bir­ge ehren­amt­lich tätig sind. Die Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen, die im Film vor­kom­men, ste­hen stell­ver­tre­tend für vie­le Men­schen, die sich im Fich­tel­ge­bir­ge enga­gie­ren. Natür­lich gilt der Dank allen und jedem. Das Ehren­amt ist im Fich­tel­ge­bir­ge breit auf­ge­stellt und das wis­sen wir sehr zu schät­zen“, sagt dazu Land­rat Peter Berek. „Natür­lich hof­fe und wün­sche ich mir sehr, dass das auch in Zukunft so bleibt.“

Katha­ri­na Becher aus dem #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge-Team hat­te bei der Pre­miè­re erklärt, war­um man sich für einen Film ent­schie­den hat, der ein etwas ande­res For­mat hat: „Unser Ziel ist natür­lich auch, neue „Mit-Macher“ für das Ehren­amt zu fin­den. Aus die­sem Grund woll­ten wir einen Film machen, der ein biss­chen anders ist, der neben der hohen Bedeu­tung vor allem auch den Spaß rüber­bringt, den man haben kann, wenn man sich enga­giert. Wir sind nach den ersten Reak­tio­nen von gestern Abend recht zuver­sicht­lich, dass uns das gelun­gen ist.“

Und ihre Kol­le­gin Kat­rin Steidl ergänzt: „Unser Ehren­amt im Fich­tel­ge­bir­ge ist sehr breit auf­ge­stellt. Auch das woll­ten wir zumin­dest im Ansatz zei­gen. Bei den Vor­be­rei­tun­gen und bei den Dreh­ar­bei­ten selbst war es immer wie­der über­ra­schend, wo und was alles im Ehren­amt umge­setzt wird. Ohne sei­ne enga­gier­ten Men­schen, wäre das Fich­tel­ge­bir­ge defi­ni­tiv nicht das, was es ist.“

Bedankt hat sich das Team von #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge bei allen Mit­wir­ken­den auch mit klei­nen, gol­de­nen Oscars. Zudem erhielt jeder Ver­ein oder jede Orga­ni­sa­ti­on ein gro­ßes Erin­ne­rungs­bild sowie Post­kar­ten mit einem Foto der Dreh­ar­bei­ten, mit denen nun aktiv für die eige­ne Sache gewor­ben wer­den kann.

Zu fin­den ist der Film auf den Kanä­len von #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge bei Insta­gram, Face­book und You­Tube unter: https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​6​l​h​o​w​x​p​s​j1c