Die jah­re­lan­ge Tra­di­ti­on der Weih­nachts­vi­si­te in den Kli­ni­ken der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) muss­te lei­der auch in die­sem Jahr pan­de­mie­be­dingt ent­fal­len. Wäh­rend Land­rat Johann Kalb, Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann und die Chef­ärz­te die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in der Regel per­sön­lich auf den Sta­tio­nen besu­chen, bleibt in die­sem Jahr erneut nur ein fer­ner Gene­sungs­wunsch mit einem klei­nen Prä­sent, das an alle im Kran­ken­haus Lie­gen­den ver­teilt wird.

Eben­falls ist es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in der GKG Bam­berg zur Tra­di­ti­on gewor­den, in der Vor­weih­nachts­zeit eine Spen­de an eine gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­ti­on in der Regi­on zu über­ge­ben. So kann sich in die­sem Jahr der Ver­ein „Bücher­schnau­ze“ über einen Betrag in Höhe von 500 Euro freuen.

Der Ver­ein besteht aus ehren­amt­li­chen Teams, zu denen immer ein aus­ge­bil­de­ter Lese­hund mit sei­ner spe­zi­ell geschul­ten Bezugs­per­son gehört. Wöchent­lich besu­chen sie aus­ge­wähl­te Schu­len in Stadt und Land­kreis Bam­berg und bie­ten Lese­ein­hei­ten an, bei denen Kin­dern mit einer Lese­schwä­che, mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund oder emo­tio­na­len Blocka­den den Hun­den vor­le­sen. Ziel ist es, die Lese­fä­hig­keit zu trai­nie­ren und Äng­ste zu redu­zie­ren. Ein Hund kri­ti­siert und lacht nie­man­den aus – das ist der Grund­ge­dan­ke, mit dem die Kin­der geför­dert wer­den sollen.

Mit der Spen­de möch­te die GKG Bam­berg einen klei­nen Anteil zur so tol­len, wich­ti­gen und ehren­amt­li­chen Arbeit in unse­rer Regi­on bei­tra­gen. So begrüß­ten Land­rat Johann Kalb und Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann Pia und Micha­el Schlaug, Lud­wig Nehr, Mar­ga Har­tig, Robert Ebertsch, der nicht nur Mit­glied des Ver­eins son­dern auch Lei­ter der Inten­siv­sta­ti­on an der Jura­kli­nik ist, mit den Hun­den Ben­ny, Bel­la und Mol­ly, die die Spen­de stell­ver­tre­tend für den gan­zen Ver­ein entgegennahmen.