Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen soll ein 19-Jäh­ri­ger einem ande­ren jun­gen Mann die Geld­bör­se und das Han­dy ent­ris­sen haben. Nun sitzt er auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg in Untersuchungshaft.

Sonn­tag­mor­gen, kurz vor 5 Uhr, tra­fen der Tat­ver­däch­ti­ge und ein 21-Jäh­ri­ger in der Kle­ber­stra­ße in Bam­berg auf­ein­an­der. Der 19-Jäh­ri­ge soll den 21-Jäh­ri­gen in den Intim­be­reich gefasst, umge­sto­ßen sowie des­sen Han­dy und Geld­bör­se an sich genom­men haben. Anschlie­ßend ergriff der Mann aus Marok­ko die Flucht. Der 21-Jäh­ri­ge zog sich eine leich­te Knö­chel­ver­let­zung zu. Beam­te der Poli­zei Bam­berg Stadt stell­ten den Tat­ver­däch­ti­gen und nah­men ihn vor­läu­fig fest. Anschlie­ßend über­nah­men die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und die Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Ermittlungen.

Am Mon­tag wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ die­ser Haft­be­fehl gegen den jun­gen Mann. Er befin­det sich nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich unter ande­rem wegen Rau­bes straf­recht­lich verantworten.