Was für eine Sym­bio­se ent­steht, wenn man die bei­den traum­haf­ten Erleb­nis­wel­ten „Weih­nach­ten und Zir­kus“ mit­ein­an­der ver­bin­det, ist ab dem 22. Dezem­ber in Bucken­ho­fen zu sehen. Der Won­der­ful Christ­mas Cir­cus hat sei­ne Zel­te – wie auch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren – hin­ter dem Sport­ge­län­de des SV Bucken­ho­fen aufgeschlagen.

Vom 22. Dezem­ber bis 08. Janu­ar lädt das Zir­kus­un­ter­neh­men zu Events für die gan­ze Fami­lie ein. Wer außer­halb der regu­lä­ren Ein­tritts­prei­se Geld spa­ren möch­te, der kann dies immer Frei­tag tun. Dann sind näm­lich immer Kin­der­ta­ge. Kin­der zah­len hier nur zehn Euro Ein­tritt auf allen Plät­zen. Geld spa­ren kann man auch bei den Sonn­tags­auf­trit­ten. Hier steht die Fami­lie im Vor­der­grund. Eltern zah­len Kin­der­preis. Tickets- und Info­hot­line ist die 0174/1609584. Auf die Besu­cher war­tet ein neu­es Programm.