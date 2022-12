Über­all in Bay­reuth sind sie zu fin­den – Fahr­rä­der, die an Bäu­me und Fahr­rad­stän­der geket­tet sind. Sie ste­hen im Weg, gam­meln vor sich hin und neh­men ande­ren Fahr­rad­fah­rern die Stell­plät­ze weg: Die Rede ist von unbrauch­ba­ren Schrott­fahr­rä­dern. Die Stadt Bay­reuth will ihnen zu Lei­be rücken – dafür kann jeder, der ein sol­ches Schrott­fahr­rad sieht, ein Foto machen und es mit der Adres­se des Fahr­ra­des an die Mail-Adres­se stadtbauhof@​stadt.​bayreuth.​de des Stadt­bau­hofs senden.

Was ist ein Schrott­fahr­rad: Es hat kaput­te Brem­sen, eine ver­ro­ste­te Ket­te, plat­te Rei­fen, ein feh­len­des oder ver­bo­ge­nes Vor­der- oder Hin­ter­rad, befin­det sich in einem all­ge­mein deso­la­ten Zustand und die Repa­ra­tur­ko­sten für den Draht­esel wür­den den vor­aus­sicht­li­chen Wert über­stei­gen. Fahr­rä­der, auf die eine sol­che Defi­ni­ti­on zutrifft, wer­den durch ein signal­ro­tes Band mar­kiert und mit einem Datum für den Abbau ver­se­hen. In der Regel bin­nen einer Woche wer­den sol­che mar­kier­ten Fahr­rä­der vom Stadt­bau­hof abgeholt.

Die ein­ge­sam­mel­ten Räder wer­den zunächst nicht ent­sorgt. Sie wer­den viel­mehr im Stadt­bau­hof zwi­schen­ge­la­gert und es folgt eine Mel­dung an das Fund­bü­ro der Stadt Bay­reuth. Die Besit­zer kön­nen sich beim Stadt­bau­hof oder beim Fund­bü­ro mel­den und das Fahr­rad anschlie­ßend wie­der abho­len. Wenn sich inner­halb von drei Mona­ten nie­mand mel­det, wer­den die Schrott­fahr­rä­der verwertet.