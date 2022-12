Am Don­ners­tag, 19. Janu­ar 2023, 19 Uhr, fin­det im Pfarr­saal St. Otto, Sie­chen­stra­ße 84 in Bam­berg, eine Bür­ger­ver­samm­lung der Stadt…

Bam­ber­ger Bus­an­ge­bot an den Fei­er­ta­gen

An den Weih­nachts­fei­er­ta­gen, an Sil­ve­ster und an Neu­jahr gel­ten beson­de­re Fahr­zei­ten der Bam­ber­ger Stadt­bus­se: Hei­lig­abend Am 24. Dezem­ber fah­ren die…