Es war inzwi­schen schon das 25. Weih­nachts­kon­zert in der klei­nen Küh­len­fel­ser Kir­che die wie jedes Jahr bei die­sem Höhe­punkt des Ortes in der Weih­nachts­zeit sehr gut besucht war. Eigent­lich wäre es das 27. Weih­nachts­kon­zert seit 1996 gewe­sen, die letz­ten bei­den Jah­re muss­te es wie alle Ver­an­stal­tun­gen auch, wegen Coro­na ent­fal­len. Zum Auf­takt spiel­te die Blä­ser­grup­pe aus Peg­nitz das Lied „High­land Cathe­dral“ bevor Hei­mat­ver­eins­chef Gün­ter Häf­ner die vie­len Besu­cher im Namen des Hei­mat­ver­eins 1000 Jah­re Küh­len­fels begrü­ßen konn­te. Durch das Pro­gramm führ­te in bewähr­ter Wei­se Johann Eckert und die Weih­nachts­ge­schich­te las wie alle Jah­re wie­der Agnes Rogner vor.

„Wachet auf ihr stol­zen Bür­ger“ und „Lie­ber Gott lass uns Zeit“ waren die Lie­der die der Kir­chen­chor Kir­chen­bir­kig als erster Chor sang. Von der Sing­grup­pe Ober­tru­bach waren unter ande­rem „Die stil­le Zeit“, „Durch Beth­le­hems Stadt“ und „Die Hir­ten auf dem Feld“ zu hören und vom Drei­ge­sang, das sind Hans Neu­ner, Heinz Bau­er und Sigi Bulike­witz, „Jetzt kommt die hei­li­ge Weih­nachts­zeit“ und „Advent ist ein Leuch­ten“. Mit dem gemein­sam gesun­ge­ne Schluss­lied „Auf Schä­fer von der Erden“ klang das Kon­zert in einer etwas küh­len Kir­che har­mo­nisch aus.