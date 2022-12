Nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se lädt die Stadt Bam­berg an Hei­lig­abend, 24. Dezem­ber 2022, wie­der um 16.30 Uhr zur tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­fei­er im Bam­ber­ger Ehren­fried­hof an der Hall­stadter Stra­ße ein. Die Anspra­che hält in die­sem Jahr Drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner.

Die musi­ka­li­sche Umrah­mung gestal­ten die Stadt­ka­pel­le und der Ora­to­ri­en­chor. Als Schluss­lied erklingt „Stil­le Nacht, Hei­li­ge Nacht“.

Alle Bür­ger sind herz­lich zu die­ser besinn­li­chen Fei­er­stun­de ein­ge­la­den. Der Haupt­fried­hof schließt auf­grund der Fei­er erst um 18 Uhr.