Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Dieb­stäh­le aus Lieferwagen

Im Lau­fe des gest­ri­gen Tages wur­den bei der Poli­zei zwei Dieb­stäh­le aus Lie­fer­fahr­zeu­gen gemeldet.

Im ersten Fall war der 50-Jäh­ri­ge Pakt­aus­lie­fe­rer mit sei­nem Fahr­zeug ab 9:00 Uhr in der Innen­stadt von Erlan­gen unter­wegs. Wäh­rend der Aus­lie­fe­rung der Pake­te ver­sperr­te er sein Fahr­zeug offen­bar nicht und der bis­lang unbe­kann­te Täter konn­te sowohl den Ruck­sack des Fah­rers als auch meh­re­re Pake­te aus dem Fahr­zeug ent­wen­den. Der Wert des Ruck­sackes wird mit ca. 100 € bezif­fert; die Scha­dens­hö­he der ent­wen­de­ten Pake­te ist der­zeit noch nicht bekannt.

Im zwei­ten Fall war eben­falls ein Paket­bo­te betrof­fen. Auch er ver­sperr­te sein Fahr­zeug bei der Anlie­fe­rung im Bereich des Rat­haus­plat­zes nicht. Dem bis­lang unbe­kann­ten Täter fiel ein Päck­chen mit einem hoch­wer­ti­gen Mobil­te­le­fon in die Hände.

In bei­den Fäl­len lie­gen kei­ner­lei Täter­hin­wei­se vor.

Hoch­wer­ti­ges E‑Bike entwendet

In der Zeit vom 16. bis 19.12.2022 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Hart­mann­stra­ße ein hoch­wer­ti­ges E‑Bike.

Das Fahr­rad wur­de vom Eigen­tü­mer in einem ver­sperr­ten Fahr­rad­ab­stell­platz ein­ge­stellt und zusätz­lich mit einem hoch­wer­ti­gen Schloss gesi­chert. Der Täter gelang­te auf unbe­kann­te Art und Wei­se in den Fahr­rad­schup­pen und ent­wen­de­te das ca. 3.200 € teu­res Fahrrad.

Bis­lang lie­gen kei­ner­lei Täter­hin­wei­se vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Brand

Wei­sen­dorf. Am Mon­tag­abend muss­te die Feu­er­wehr Wei­sen­dorf zum Con­tai­ner­brand im Bau­hof Wei­sen­dorf aus­rücken. In einem Alt­pa­pier-Con­tai­ner ist, aus noch unge­klär­ter Ursa­che, ein Klein­brand ent­stan­den. Die Feu­er­wehr konn­te den Brand schnell unter Kon­trol­le brin­gen und grö­ße­ren Sach­scha­den ver­hin­dern. Vor­sätz­li­che Brand­stif­tung kann aus­ge­schlos­sen wer­den. Per­so­nen wur­den durch den Brand nicht ver­letzt. Es ent­stand gerin­ger Sach­scha­den im Inne­ren des Containers.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Heß­dorf. Am Mon­tag­mor­gen gegen 06:45 Uhr kam es auf der Wald­strecke zwi­schen Kleb­heim und Buch zu einem Spie­gel­klat­scher im Begeg­nungs­ver­kehr. Der wei­ße VW Kom­bi war in Fahrt­rich­tung Buch unter­wegs, als sich der Außen­spie­gel mit dem des ent­ge­gen­kom­men­den, roten Kasten­wa­gens streif­ten. Durch den Kon­takt der Außen­spie­gel ent­stand Sach­scha­den am Spie­gel des wei­ßen VW Kom­bi. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Per­so­nen, die ent­spre­chen­de Wahr­neh­mun­gen zum Unfall gemacht haben, sich unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Ein­bruch in Bistro

Grems­dorf: In den Mor­gen­stun­den des 20.12.2022 zwi­schen 03.15 Uhr und 04.45 Uhr wur­de im Gewer­be­park das dor­ti­ge Bistro ange­gan­gen. Bis­lang unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt zum Bistro und ent­wen­de­ten das Bar­geld aus der Wechselkasse.

Es ent­stand erheb­li­cher Sachschaden.

Zeu­gen, die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Glät­t­e­be­ding­te Unfälle

Adels­dorf: Ein 54jähriger befuhr mit sei­nem Fahr­ra­de den Geh­weg des REWE-Park­plat­zes in der Hoch­stra­ße. Auf­grund der Glät­te stürz­te er von sei­nem Fahr­rad und ver­letz­te sich hier­bei. Zunächst stieg der Mann wie­der auf sein Fahr­rad, kam jedoch kurz vor dem Kreis­ver­kehr glät­t­e­be­dingt erneut zu Fall. Der Mann muss­te im Kran­ken­haus Höchstadt behan­delt werden.

Med­bach-Sal­ten­dorf: Eine 21jährige Schü­le­rin befuhr mit ihrem Alfa Romeo die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Sal­ten­dorf-Med­bach. Glät­t­e­be­dingt kam sie allein­be­tei­ligt nach einer Links­kur­ve rechts von der Stra­ße ab und über­schlug sich mit ihrem PKW mehr­fach auf einer Strecke von ca. 70 Metern. Der Wagen kam in einem Gra­ben zum Ste­hen. Die ver­letz­te jun­ge Frau muss­te durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr befreit wer­den und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst in die Chir­ur­gie Erlan­gen verbracht.