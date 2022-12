Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Stra­ßen­glät­te sorgt in Stadt und Land­kreis Coburg für meh­re­re Blechschäden

Ins­ge­samt acht Glät­te­un­fäl­le ver­zeich­ne­te die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zwi­schen Mon­tag­nach­mit­tag und Diens­tag­mor­gen in Stadt und Land­kreis Coburg. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten ins­ge­samt auf 40.000 Euro.

Einen Sach­scha­den von min­de­stens 20.000 Euro ver­ur­sach­te am Mon­tag gegen 14 Uhr ein 21-Jäh­ri­ger, der mit sei­nem BMW am Bau­sen­berg zwi­schen Cor­ten­dorf und Rögen unter­wegs war. Auf­grund von Stra­ßen­glät­te kam der jun­ge Mann mit sei­nem BMW ins Schleu­dern und rutsch­te quer zur Fahr­bahn einem 34-jäh­ri­gen VW-Fah­rer ent­ge­gen. Der VW-Fah­rer ver­such­te zwar, dem BMW aus­zu­wei­chen, aber den­noch kam es zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Auf­grund der star­ken Schä­den muss­ten bei­de Autos von einem Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Nur kur­ze Zeit spä­ter wur­de eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on um 14:45 Uhr zu einem Unfall auf den Park­platz am Gemü­se­markt in Coburg geru­fen. Dort rutsch­te eine Auto­fah­re­rin mit ihrem Fahr­zeug auf­grund der Stra­ßen­glät­te gegen ein ande­res gepark­tes Auto. Hier­bei ent­stand Sach­scha­den von min­de­stens 2.000 Euro.

Um kurz vor 16 Uhr woll­te ein 29-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto auf einem Fir­men­park­platz in der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße in Bad Rodach in eine Park­lücke ein­fah­ren. Beim Brem­sen rutsch­te das Fahr­zeug des Man­nes auf der ver­ei­sten Flä­che jedoch wei­ter auf ein gepark­tes Fahr­zeug. Hier schät­zen die Beam­ten den Sach­scha­den auf 1.000 Euro.

Um kurz nach 16 Uhr rutsch­te ein Auto­fah­rer in der Rast­stra­ße mit sei­nem Fahr­zeug auf­grund der Stra­ßen­glät­te gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Hier ent­stand ein Sach­scha­den von eben­falls 1.000 Euro.

Um 16:15 Uhr kam im Seß­la­cher Stadt­teil Bischwind ein 21-Jäh­ri­ger mit sei­nem Seat auf glat­ter Stra­ße in einer Links­kur­ve nach rechts von der Stra­ße ab und stieß gegen ein am Fahr­bahn­rand auf­ge­stell­tes Ver­kehrs­zei­chen und einen Zaun. Hier­bei ent­stand ledig­lich Sach­scha­den in Höhe von 2.500 Euro.

Am Diens­tag­mor­gen um 4:40 Uhr ver­lor auf der Kreis­stra­ße CO4 bei Bad Rodach ein 32-jäh­ri­ger Opel­fah­rer die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und rutsch­te im Kur­ven­be­reich auf­grund der Eis­glät­te in den Stra­ßen­gra­ben. Das schwer beschä­dig­te Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 10.000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unverletzt.

Bei der Ein­fahrt in den Park­platz eines Dis­count­mark­tes in Unter­sie­mau rutsch­ten inner­halb von weni­gen Minu­ten um kurz nach 6 Uhr zwei Fahr­zeug­füh­rer mit ihren Autos gegen die dort auf­ge­stell­ten Absperr­pfo­sten des Park­plat­zes. Hier ent­stand in bei­den Fäl­len ein jeweils geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 1.000 Euro.

Trotz der schwie­ri­gen Ver­kehrs­si­tua­ti­on am Mon­tag­nach­mit­tag und in der Nacht zum Diens­tag leg­ten die Fahr­zeug­füh­rer in Stadt und Land­kreis Coburg ein beson­ne­nes Fahr­ver­hal­ten an den Tag, so dass die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on trotz meh­re­rer Ver­kehrs­un­fäl­le kei­ne Ver­letz­ten zu bekla­gen hatte.

Kabel­die­be schla­gen auf Bau­stel­le in Wie­sen­feld zu

MEE­DER, WIE­SEN­FELD BEI COBURG, LKR. COBURG. Drei Abschnit­te eines Stark­strom­ka­bels mit einer Gesamt­län­ge von unge­fähr 100 Meter ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Lang­fin­ger am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de von einer Bau­stel­le im Mee­de­rer Gemein­de­teil Wiesenfeld.

Die unbe­kann­ten Täter unter­bra­chen zunächst den Strom, der durch das Kabel floss. Im Anschluss ent­wen­de­ten sie drei Kabel­ab­schnit­te mit einer Gesamt­län­ge von min­de­stens 100 Metern. Den Ent­wen­dungs­scha­den bezif­fert der Eigen­tü­mer auf min­de­stens 4.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls und neh­men unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Feu­er­wehr löscht Containerbrand

Küps: Mon­tag­nach­mit­tag wur­de die Feu­er­wehr Küps zu einem Con­tai­ner­brand in die Kro­nacher Stra­ße geru­fen. Ein Zeu­ge hat­te beob­ach­tet, wie sich zwei jun­ge Frau­en im Alter von etwa 16 Jah­ren län­ge­re Zeit im Bereich der Alt­klei­der­con­tai­ner auf­hiel­ten und sich ver­däch­tig ver­hiel­ten. Als die bei­den Damen plötz­lich in Rich­tung Rat­haus davon­rann­ten, qualm­te es aus den Con­tai­nern. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr konn­te den mitt­ler­wei­le ent­stan­de­nen Brand schnell unter Kon­trol­le brin­gen. An den bei­den Con­tai­nern ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 3000,- Euro. Inwie­weit die bei­den unbe­kann­ten Mäd­chen mit dem Feu­er etwas zu tun haben, müs­sen die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen klären.