Das Hof­Bad und die HofSau­na sind an Hei­lig­abend (24.12.2022), am 1. Weih­nachts­fei­er­tag (25.12.2022), an Sil­ve­ster (31.12.2022) sowie an Neu­jahr (01.01.2023) geschlossen.

Am 26.12.2022 und am 06.01.2023 sind bei­de Frei­zeit­ein­rich­tun­gen von 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöff­net. An allen ande­ren Tagen gel­ten die nor­ma­len Öffnungszeiten.

Wir wün­schen unse­ren Gästen ein besinn­li­ches Weih­nachts­fest und einen guten Start in das neue Jahr!