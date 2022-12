Flucht vor Poli­zei gescheitert

Bam­berg. Ein schlech­tes Gewis­sen hat­te am Mon­tag­mit­tag der 44-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des aus dem Bereich Ebern, als er auf der A73 bei Bam­berg-Ost einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te weil am Mer­ce­des hin­ten kein Kenn­zei­chen ange­bracht war. Zunächst erweck­te er den Anschein, er wür­de mit der Poli­zei­strei­fe bei Bam­berg-Ost die Auto­bahn ver­las­sen wol­len, wech­sel­te dann aber plötz­lich zurück auf die Auto­bahn und gab Voll­gas. So fuhr er teil­wei­se mit über 200 km/​h in Rich­tung Nürn­berg wei­ter, bis er bei Forch­heim durch meh­re­re Poli­zei­strei­fen schließ­lich doch auf dem Sei­ten­strei­fen ange­hal­ten wer­den konn­te. Neben dem feh­len­den Kenn­zei­chen hat­te er wohl noch wei­te­re Grün­de für irra­tio­na­les Ver­hal­ten. Es wur­de fest­ge­stellt, dass gegen ihn aktu­ell meh­re­re Straf­ver­fah­ren wegen umfang­rei­chen Betrü­ge­rei­en lau­fen. Im Mer­ce­des konn­ten eini­ge, mög­li­cher­wei­se rele­van­te, Schrift­stücke auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Nach Rück­spra­che mit der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft wur­de der Mann vor­läu­fig fest­ge­nom­men und den zustän­di­gen Ermitt­lern zur ange­ord­ne­ten Woh­nungs­durch­su­chung über­ge­ben. Neben der Fort­set­zung die­ser Ver­fah­ren erwar­tet den Mann noch ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen sei­ner Verkehrsverstöße.