Die Ermitt­lungs­ar­beit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat sich gelohnt. Die Beam­ten klär­ten drei Einbrüche.

Fall 1:

Am Mit­tag des 11. Juli 2022 wur­de in eine Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Schef­fel­stra­ße in Bay­reuth ein­ge­bro­chen. Gut, dass die Bewoh­ner eine Über­wa­chungs­ka­me­ra im Flur instal­liert hat­ten. Bei deren Anblick mach­te der Ein­bre­cher kehrt und trat lie­ber die Flucht an. Den Ermitt­lern der Kri­po gelang es nach gro­ßem Auf­wand, einen 36-jäh­ri­gen kroa­ti­schen Staats­bür­ger mit Wohn­sitz in Ita­li­en als Ein­bre­cher zu iden­ti­fi­zie­ren. Neben sei­nem Straf­ver­fah­ren erwar­tet die­sen nun die Rech­nung für die kaput­te Wohnungstüre.

Fall 2:

Am Vor­mit­tag des 24. August 2022 drang ein Ein­bre­cher mit Gewalt in eine Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Mera­ni­er­ring ein. Dort muss­te er jedoch fest­stel­len, dass die Räu­me nicht ver­mie­tet waren und des­halb leer stan­den. Anstatt zu flüch­ten ver­ließ der Täter ohne Beu­te die Woh­nung und brach direkt danach in die gegen­über­lie­gen­de Woh­nung ein. Dort stahl er aus einem Nacht­tisch Schmuck und Bar­geld im höhe­ren vier­stel­li­gen Euro-Bereich. Auch in die­sem Fall zahl­te sich die Ermitt­lungs­ar­beit der Bay­reu­ther Kri­po aus. Sie nah­men einen 58-jäh­ri­gen Tsche­chen aus Brünn fest, der auch bei der Tsche­chi­schen Poli­zei bestens bekannt ist.

Fall 3:

Von 7. auf 8. Sep­tem­ber 2022 gin­gen zunächst Unbe­kann­te die Büro­räu­me einer sozia­len Wohn­grup­pe in der Koll­witz­stra­ße an. Die Bewoh­ner waren auf einem Aus­flug. Nach­dem die Täter meh­re­re Türen, Schrän­ke und Geld­kas­set­ten auf­ge­bro­chen hat­ten, flüch­te­ten sie mit Bar­geld im hohen drei­stel­li­gen Bereich und diver­sen ande­ren Gegen­stän­den. Nach umfang­rei­cher Ermitt­lungs­ar­beit der Kri­po Bay­reuth führ­te die Spur letzt­lich zu drei männ­li­chen Schü­lern aus Bay­reuth und Wei­den, die nun eben­falls auf ihr Straf­ver­fah­ren warten.