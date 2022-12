Eggolsheimer Volleyball Damen dominieren am Heimspieltag

Kla­re Dop­pel­sie­ge am Spit­zen­spiel­tag – Damen über­win­tern knapp auf Tabel­len­platz 2

Es war ange­rich­tet in der Eggols­hei­mer Egger­bach­hal­le als am ver­gan­ge­nen Sams­tag die erste Damen­mann­schaft der DJK zum Gip­fel­tref­fen den Spit­zen­rei­ter der BSV Bay­reuth 2, sowie die Dritt­platz­ier­ten der TV 48 Erlan­gen 2 begrü­ßen durf­te. Die Kon­stel­la­ti­on vor dem Spiel­tag ver­sprach drei hoch bri­san­te Spie­le: Die DJK muss­te bei­de Spie­le gewin­nen, woll­te man noch im Kampf um die Mei­ster­schaft ein­grei­fen. Der Liga­pri­mus aus Bay­reuth sei­ner­seits, könn­te mit einem Dop­pel­sieg eine Vor­ent­schei­dung erzwin­gen und die dahin­ter lau­ern­den Erlan­ger viel­leicht noch­mal den Kon­takt zu den Spit­zen­plät­zen her­stel­len. Die DJK konn­te ein wei­te­res Mal nicht auf ihren gesam­ten Kader zurück­grei­fen, da Loui­sa Schmidt aus pri­va­ten Grün­den nicht zur Ver­fü­gung stand. Dafür kehr­te die wie­der­ge­ne­se­ne Julia Hutz­ler zurück, die im wei­te­ren Ver­lauf des Spiel­tags noch eine ent­schei­den­de Rol­le spie­len soll­te. An der Sei­ten­li­nie stand nach kur­zer Absti­nenz wie gewohnt Bene­dikt Reichold, der wie das gesam­te Team vol­ler Vor­freu­de war. Die wie immer gran­dio­se Stim­mung mit mehr als 100 Fans in der hei­mi­schen Hal­le heiz­te das gesam­te Team zusätz­lich an.

DJK – TV 48 Erlan­gen II 3:0 (25:23, 25:17, 25:14)

Den Start in die­sen hoch­in­ter­es­san­ten Spiel­tag bil­de­te die Begeg­nung der hei­mi­schen DJK gegen die Zweit­ver­tre­tung des TV 48 Erlan­gen. Die Erlan­ger stell­ten vor dem Spiel die gro­ße Unbe­kann­te dar, da sie erst vor die­ser Sai­son in die Bezirks­li­ga Ober­fran­ken gewech­selt sind. Auf Sei­ten der Eggols­hei­me­rin­nen stell­te man sich auf eine spiel­star­ke Mann­schaft ein, die der DJK so gut es geht Paro­li bil­den will. Coach Reichold schick­te für die­se Her­aus­for­de­rung das Sex­tett rund um Lau­ra Len­zen (Stel­le­rin), Melis­sa Arneth (Dia­go­nal), Julia Hutz­ler und Mar­len Rop­pelt (Mit­tel­block), sowie Lisa Reichold und Sven­ja Pal­la (Außen­an­griff) auf das Feld. Im ersten Satz tat sich die DJK lan­ge schwer, ihren gewohn­ten Rhyth­mus auf­zu­neh­men. Vor allem die vie­len Fehl­auf­schlä­ge und Annah­me­feh­ler mach­ten es den Erlan­gen leicht, bis zum Ende des Sat­zes dran zu blei­ben. Der TV sei­ner­seits kam aller­dings auch immer wie­der durch ihre star­ken Mit­tel­an­grei­fe­rin­nen zu Punk­ten. Erst kurz vor Ende konn­te sich die DJK leicht abset­zen, nach einer Serie der Erlan­ger stand der Satz bei 24:23 aller­dings auf Mes­sers Schnei­de. Man kann nur erah­nen, wie der rest­li­che Spiel­tag gelau­fen wäre, hät­ten die Mädels vom Egger­bach nach einer kur­zen Aus­zeit nicht den ent­schei­den­den Punkt zum 25:23 gemacht.

Die­ses Erfolgs­er­leb­nis beflü­gel­te die DJK für den gesam­ten rest­li­chen Spiel­tag. Auch wenn es zu Beginn des zwei­ten Sat­zes beim Stand von 2:7 wie­der etwas hak­te, kam spä­te­stens mit der Ein­wechs­lung von Geburts­tags­kind Han­nah Zamet­zer die Wen­de her­ein. Die­se füg­te sich direkt blen­dend ein und mach­te Punkt um Punkt und spiel­te viel­leicht zeit­wei­se den besten Vol­ley­ball ihrer Kar­rie­re. Die Eggols­hei­me­rin­nen set­zen sich nach und nach bis zum end­gül­ti­gen 25:17 Satz­ge­winn ab. Auch im drit­ten Satz, in dem mitt­ler­wei­le Miri­am Gaß­mann für Melis­sa Arneth ins Spiel kam, ließ die DJK nichts mehr anbren­nen. Man zeig­te von Beginn an, wer der Herr im Haus ist und konn­te das Spiel am Ende mit 25:14 und 3:0 gewin­nen. Eine vor allem am Ende sehr star­ke Lei­stung der Mädels, die nun heiß auf das Duell gegen den Spit­zen­rei­ter aus Bay­reuth waren.

DJK – BSV Bay­reuth II 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

Die Damen der BSV Bay­reuth 2 kamen aller­dings mit brei­ter Brust nach Eggols­heim, ver­lo­ren sie doch kei­nen ihrer bis­lang 18 gespiel­ten Sät­ze. Die DJK ihrer­seits sann auf Rache für die deut­li­che Klat­sche aus dem Hin­spiel, als man mit 0:3 in Bay­reuth baden ging. Für das viel­leicht wich­tig­ste Spiel die­ser Sai­son schick­te Coach Reichold wie gewohnt Lau­ra Len­zen als Stel­le­rin, sowie Mar­len Rop­pelt und Julia Hutz­ler im Mit­tel­block auf Feld. Kom­plet­tiert wur­de das Team von Miri­am Gaß­mann im Dia­go­nal­an­griff, Han­nah Zamet­zer und Sven­ja Pal­la auf den Außen­po­si­tio­nen. Von Beginn an spür­te man, dass das kom­plet­te Team die Hin­spiel­nie­der­la­ge wie­der gut machen woll­te und jede ein­zel­ne Spie­le­rin moti­viert bis in die Haar­spit­zen war. Vor allem vor den star­ken Auf­schlä­gen und Mit­tel­an­grif­fen des Geg­ners hat­te die DJK vor der Par­tie Respekt. Die vie­len Trai­nings­ein­hei­ten für die Annah­me mach­ten sich aller­dings sofort bemerk­bar, die DJK lei­ste­te sich so gut wie kei­ne Feh­ler und konn­te dadurch ihr star­kes Angriffs­spiel auf­zie­hen. Man konn­te zwi­schen­zeit­lich fast davon spre­chen, dass die DJK ihren Geg­ner regel­mä­ßig abschoss, die­se dann aber mit viel Glück, Geschick und ein­ar­mi­gem Vol­ley­ball den Ball irgend­wie im Spiel hielt. Dann aber kam die größ­te Stär­ke der DJK an die­sem Sams­tag­nach­mit­tag zum Tra­gen, näm­lich das Block­spiel. Vor allem Julia Hutz­ler tat sich hier her­vor und ent­nerv­te den Geg­ner, indem sie strecken­wei­se wirk­lich jeden Angriff ent­schärf­te oder direkt den Kill­block aus­pack­te. Auf die­sem Niveau dürf­te es eine sol­che Lei­stung im Block­spiel bis­her wohl eher sel­ten gege­ben haben. Daher schall­te es auf Rück­fra­ge des Teams nach jedem erfolg­rei­chen Block “Fen­ster zu!!!” von den Rän­gen zurück. Der zusätz­li­che tak­ti­sche Kniff, den star­ken Mit­tel­an­grei­fe­rin­nen der Bay­reu­ther mit einem Dop­pel­block den Wind aus den Segeln zu neh­men, ging zusätz­lich voll auf. Die DJK spiel­te den wahr­schein­lich besten Vol­ley­ball der Sai­son und konn­te den ersten Satz deut­lich und unge­fähr­det mit 25:17 für sich entscheiden.

Auch im zwei­ten Satz ging es genau­so wei­ter. Man konn­te bereits zu Beginn einen deut­li­chen Vor­sprung her­aus­spie­len, der bis zum Ende des Sat­zes nicht mehr wirk­lich in Gefahr geriet. Selbst die zwi­schen­zeit­lich ver­let­zungs­be­ding­te Aus­wechs­lung von Sven­ja Pal­la, die durch Lisa Reichold ersetzt wur­de, tat dem Spiel­fluss abso­lut kei­nen Abbruch. Somit ent­schied man auch den zwei­ten Satz ohne grö­ße­re Pro­ble­me mit 25:18 für sich. Coach Reichold warn­te nun vor einem letz­ten Auf­bäu­men des Spit­zen­rei­ters, der nun noch­mal alles in eine Waag­scha­le wer­fen soll­te. Der drit­te Satz blieb lan­ge aus­ge­gli­chen. Beim zwi­schen­zeit­li­chen 16:15 sah alles nach einem Herz­schlag­fi­na­le aus. Dann jedoch zeig­te die DJK noch­mal ihre gan­ze Klas­se und zog das Tem­po aber­mals an, was in einem 9:2 Lauf und dem schluss­end­li­chen 25:17 resul­tier­te. Die DJK revan­chier­te sich also mit einem deut­li­chen 3:0 für die Hin­spiel­nie­der­la­ge, an die­sem Spiel­tag war wirk­lich kein Kraut gegen das Team von Coach Reichold gewachsen.

Da die Damen aus Erlan­gen im abschlie­ßen­den Spiel den Bay­reu­the­rin­nen bis zum Ende Paro­li boten und schluss­end­lich einen Satz abluch­sen konn­ten, ist die DJK nun wie­der voll­ends im Auf­stiegs­ren­nen. Nur ein Satz trennt die Eggols­hei­me­rin­nen vom Platz an der Spit­ze, aller­dings gibt es einen klei­nen Wer­muts­trop­fen: Man ist auf Schüt­zen­hil­fe ange­wie­sen. Die DJK ihrer­seits muss ihre Haus­auf­ga­ben in der rest­li­chen Sai­son machen und ist gut bera­ten, kei­nen wei­te­ren Satz abzu­ge­ben. Dann aber ste­hen die Chan­cen nicht schlecht, den ersehn­ten Auf­stieg zu fei­ern. Eins steht fest: Mit die­ser Lei­stung gehört man defi­ni­tiv in die Lan­des­li­ga. Die näch­ste Chan­ce dies zu zei­gen haben die Damen vom Egger­bach erst im neu­en Jahr, am 28.01 wird man dann aber­mals den TV 48 Erlan­gen 2 sowie die BTS Bay­reuth emp­fan­gen. Einem wei­te­ren Vol­ley­ball­fest steht dann nichts im Weg!

Es spiel­ten: Lisa Reichold, Miri­am Gaß­mann, Lau­ra Len­zen, Ramo­na Geck, Sven­ja Pal­la, Julia Hutz­ler, Melis­sa Arneth, Mar­len Rop­pelt, Han­nah Zametzer