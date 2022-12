Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt macht Weih­nachts­fe­ri­en vom 24. Dezem­ber bis ein­schließ­lich 8. Janu­ar. Am Frei­tag, 23. Dezem­ber, fin­den Kur­se noch regu­lär statt, das Sekre­ta­ri­at ist bereits geschlos­sen. Bis Don­ners­tag, 22. Dezem­ber, 15.30 Uhr, kön­nen als per­fek­tes Last-Minu­te-Geschenk vhs-Gut­schei­ne in der Tränk­gas­se 4 erwor­ben wer­den. Der Kurs­be­trieb star­tet wie­der regu­lär nach den Feri­en am Mon­tag, 9. Januar.