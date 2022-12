Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa ist Mit­glied im Unter­su­chungs­aus­schuss zum Zukunfts­mu­se­um Nürn­berg. Vor allem eine hohe Spen­de des Inve­stors an die CSU sowie eine regel­rech­te Kosten­ex­plo­si­on wecken bei den Oppo­si­ti­ons­par­tei­en schlim­me Befürchtungen.

Der Baye­ri­sche Land­tag hat auf Antrag von Grü­nen, SPD und FDP ein­stim­mig einen Unter­su­chungs­aus­schuss gegrün­det, der die Ent­schei­dun­gen rund um das Zukunfts­mu­se­um Nürn­berg bis zur Som­mer­pau­se 2023 durch­leuch­ten soll. Die Land­tags-Grü­nen sind als größ­te Oppo­si­ti­ons­frak­ti­on mit zwei Abge­ord­ne­ten ver­tre­ten: Ursu­la Sowa und Vere­na Osgy­an (sie­he Foto).

“Eine Bau­ko­sten­stei­ge­rung von rund 2000 Pro­zent, und zwar schon vor dem Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne: das macht hell­hö­rig”, betont die Bam­ber­ger Abge­ord­ne­te Ursu­la Sowa. “Noch mehr Zwei­fel an der För­der­ent­schei­dung ent­ste­hen, wenn man weiß, dass der Inve­stor des Pro­jekts 100.000 Euro an die CSU spendete.”

„Es gibt so vie­le klei­ne Kom­mu­nen in Bay­ern, die kämp­fen um jeden Euro, um Klas­sen­zim­mer zu sanie­ren oder Schwimm­bä­der zu erhal­ten. Wenn sich bestä­tigt, dass Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder zugleich in sei­ner Hei­mat­stadt die ganz gro­ße Gieß­kan­ne ver­teil­te, ist das ein Skandal.”

Das Zukunfts­mu­se­um Nürn­berg liegt inmit­ten der Nürn­ber­ger Alt­stadt und eröff­ne­te im Herbst 2021. Es ist ein Able­ger des Deut­schen Muse­ums in Mün­chen und umfasst 3.000 Qua­drat­me­ter Ausstellungsfläche.

Mit der Instal­la­ti­on des Unter­su­chungs­aus­schus­ses gerät die Auf­ar­bei­tung zwei­fel­haf­ter Ent­schei­dun­gen wei­ter in den Fokus. Aktu­ell lau­fen vier Unter­su­chungs­aus­schüs­se gleich­zei­tig, neben dem Nürn­ber­ger Zukunfts­mu­se­um wer­den auch die Zwei­te Stamm­strecke in Mün­chen, die Mas­ken-Deals und der NSU-Pro­zess ins Visier genommen.