Die Akut­geria­trie des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg fei­ert fünf­zehn­jäh­ri­ges Bestehen. Im Jahr 2007 wur­de die Fach­ab­tei­lung für All­ge­mein­me­di­zin und Alters­me­di­zin als eine der ersten Akut­geria­trie-Abtei­lun­gen in Bay­ern gegrün­det. Die Abtei­lung galt damals als ein Vor­rei­ter in Bay­ern mit über­re­gio­na­ler Strahl­kraft, auch wegen der engen Ver­bin­dung zur Ger­ia­tri­schen Kli­nik von Prof. Kraft und dem dort gegrün­de­ten Cobur­ger Modell. Noch heu­te besticht der Stand­ort Coburg mit einem alters­me­di­zi­ni­schen Kon­zept, das die gesam­te Band­brei­te der ger­ia­tri­schen Ver­sor­gung an einem Akut­kran­ken­haus vor­hält. Jedes ein­zel­ne Ele­ment der alters­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung am Kli­ni­kum schließt eine Ver­sor­gungs­lücke für eine wohn­ort­na­he, umfas­sen­de und bedarfs­ge­rech­te Ver­sor­gung von älte­ren Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten der Region.

In der Akut­geria­trie ver­sor­gen spe­zia­li­sier­te Medi­zi­ner, The­ra­peu­ten und das Pfle­ge­team älte­re, teils hoch­be­tag­te Pati­en­ten mit einem ganz­heit­li­chen Ansatz: unter der Lei­tung von Chef­arzt Dr. Chri­sti­an Poh­lig wer­den die Betrof­fe­nen nach dem Prin­zip der ger­ia­tri­schen Früh­re­ha­bi­li­ta­ti­on behan­delt. Ziel ist es, das kör­per­li­che, psy­chi­sche und sozia­le Befin­den der Pati­en­ten wäh­rend des akut­sta­tio­nä­ren Kli­nik­auf­ent­halts so zu sta­bi­li­sie­ren, dass eine Ent­las­sung in eine anschlie­ßen­de Reha­bi­li­ta­ti­on oder besten­falls in das gewohn­te häus­li­che Umfeld erfol­gen kann. Akti­vie­rung, Mobi­li­sie­rung und eine kla­re Tages­truk­tur sol­len hel­fen, die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten im Rah­men ihrer Aku­ter­kran­kung wie­der fit zu machen. Hier­für wer­den Behand­lungs­zie­le für jeden ein­zel­nen Betrof­fe­nen im Team fest­ge­legt und die Fort­schrit­te ste­tig über­prüft und an den indi­vi­du­el­len Gesund­heits­zu­stand ange­passt. Die Abtei­lung ver­sorgt Betrof­fe­ne gera­de nach ope­ra­ti­ven Ein­grif­fen wie Kno­chen­brü­che, einer Lun­gen­ent­zün­dung oder Herz­schwä­che und nimmt dabei immer auch beson­ders Rück­sicht auf die bestehen­den Grund­er­kran­kun­gen, die die älte­ren Men­schen oft noch mit brin­gen. Dafür muss das gesam­te Behand­lungs­team gut geschult und regel­mä­ßig fort­ge­bil­det sein. Sie arbei­ten als Quer­schnitts­ab­tei­lung qua­si mit allen Gesund­heits­pro­ble­men von älte­ren Men­schen. Die Spann­brei­te geht von Gefäß­pro­ble­men, über Frak­tu­ren, Dia­be­tes, Demenz bis hin zu Herz­in­fark­ten oder Schlag­an­fäl­len. Hier muss das Team einen gro­ßen Erfah­rungs­schatz und viel Ein­füh­lungs­ver­mö­gen in der Behand­lung und Ver­sor­gung mit ein­brin­gen und mit ande­ren Abtei­lun­gen über­grei­fend Hand in Hand zusam­men­ar­bei­ten. Nur so kann der ganz­heit­li­che Ansatz der Behand­lung bei den Betrof­fe­nen sei­ne vol­le Wirk­sam­keit entfalten.

Micha­el Musick, Geschäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH und Fri­do­lin Rech, Kauf­män­ni­scher Lei­ter des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg gra­tu­lier­ten dem Team der Akut­geria­trie zu der lang­jäh­ri­gen und her­aus­ra­gen­den Lei­stung der Abtei­lung. „Seit 15 Jah­ren ist die Fach­ab­tei­lung für All­ge­mein­me­di­zin und Akut­geria­trie ein ver­läss­li­cher Part­ner für die kom­pe­ten­te Behand­lung von älte­ren Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten der Regi­on. Die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung zeigt uns den Bedarf an einem auf die Alters­grup­pe zuge­schnit­te­nem Ange­bot für eine immer älter wer­den­de Gesell­schaft auf. Ich bin stolz, was das Team um Dr. Poh­lig mit einer kom­pe­ten­ten akut­geria­tri­schen Ver­sor­gung bereits seit Jah­ren für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Regi­on lei­stet.“ erklärt Micha­el Musick.

Die Akut­geria­trie wur­de 2007 mit 36 Bet­ten gegrün­det. Inzwi­schen wur­de die Bett­an­zahl auf 46 erwei­tert, um der zuneh­men­den Nach­fra­ge nach spe­zia­li­sier­ten alters­me­di­zi­ni­schen Fach­lei­stun­gen Rech­nung zu tra­gen. Mehr als 20.000 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten wur­den in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch ein mul­ti­dis­zi­pli­nä­res Team aus Ärz­ten, Pfle­ge­kräf­ten, Phy­sio­the­ra­peu­ten, Ergo­the­ra­peu­ten, Logo­pä­den, Psy­cho­lo­gen und Sozi­al­ar­bei­tern pro­fes­sio­nell ver­sorgt und betreut. Die hohe Ver­sor­gungs­qua­li­tät wur­de auch zuletzt wie­der von den Fach­ma­ga­zi­nen FOCUS und STERN unab­hän­gig bestä­tigt und ist für das Team eine beson­de­re Aus­zeich­nung ihrer Lei­stun­gen. „Ohne mein Team, das sehr enga­giert die Behand­lung und Akti­vie­rung von Betrof­fe­nen über­nimmt wäre die hohe Ver­sor­gungs­qua­li­tät in den ver­gan­ge­nen 15 Jah­ren nicht zu mei­stern gewe­sen.“ dankt Dr. Poh­lig sei­nem Team.

Er selbst ist neben der Arbeit in der Kli­nik auch in der Gre­mi­en­ar­beit für die Wei­ter­ent­wick­lung der Akut­geria­trie und ger­ia­tri­schen Ver­sor­gung aktiv. Als Fach­prü­fer für ange­hen­de Alters­me­di­zi­ner und als Grün­dungs­va­ter des Wei­ter­bil­dungs­ver­bunds All­ge­mein­me­di­zin Coburg ist ihm auch an der Aus­bil­dung von Nach­wuchs­ärz­ten und einer regio­na­len Ver­sor­gungs­si­cher­heit gele­gen. „Ich möch­te mei­ne Erfah­run­gen ein­brin­gen und die Wich­tig­keit der alters­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung nach außen ver­tre­ten. Ange­sichts einer altern­den Bevöl­ke­rung müs­sen inter­dis­zi­pli­nä­re Ansät­ze bei der Ver­sor­gung von mehr­fach Erkrank­ten älte­ren Men­schen noch mehr in den Mit­tel­punkt rücken – damit die Ver­sor­gung auch in wei­te­ren 15 Jah­ren noch gesi­chert ist.“

REGIO­MED hat die Zei­chen der Zeit bereits erkannt: im Jahr 2019 hat der Ver­bund auf­grund der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung und der zuneh­men­den Inan­spruch­nah­me ger­ia­tri­scher Lei­stungs­an­ge­bo­te die ger­ia­tri­sche Ver­sor­gung in der Regi­on in einem Zen­trum gebün­delt. Dort erfolgt erst­ma­lig eine fach­be­zo­ge­ne aber stand­ort­über­grei­fen­de Abstim­mung von Lei­stungs­spek­tren und Ver­sor­gungs­an­ge­bo­ten, die Syn­er­gie­ef­fek­te hebt, aber viel­mehr die best­mög­li­che ger­ia­tri­sche Behand­lung im gesam­ten Ver­sor­gungs­re­gi­on koor­di­niert sicher­stellt. Die Eta­blie­rung einer ger­ia­tri­schen Tages­kli­nik am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg soll den umfas­sen­den alters­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­an­satz bei REGIO­MED ergän­zen und komplettieren.