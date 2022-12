„Vogel­nest“ und groß­zü­gi­ge Spenden

Die Krip­pen­kin­der haben sie bereits im Sturm erobert: die neue Klet­ter- und Spiel­land­schaft in der Kin­der­Vil­la an der Uni­ver­si­tät. Ange­schafft wer­den konn­te der beson­de­re Ein­bau dank groß­zü­gi­ger Spen­den. Die Dr. Robert-Pfle­ger-Stif­tung steu­er­te 7.512,03 Euro bei, von der Stadt Bam­berg gab es eine För­de­rung über 12199 Euro.

„Die Klet­ter­land­schaft wer­tet unse­ren Krip­pen­raum noch ein­mal auf“, freu­te sich Jas­min Fischer, die für die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim die Kita lei­tet. Die Klei­nen könn­ten ihre moto­ri­schen Fähig­kei­ten üben, sich aus­pro­bie­ren, ver­stecken, sich gemein­sam neue Spie­le aus­den­ken, erklär­te sie Karin Ste­ger vom Stadt­ju­gend­amt Bam­berg und Josef Ahmann von der Dr. Robert Pfle­ger-Stif­tung bei der Spen­den­über­ga­be. Gemein­sam mit Fred Schä­fer, dem zustän­di­gen Abtei­lungs­lei­ter bei der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, bedank­te sich die Kita-Lei­te­rin herz­lich für die Unter­stüt­zung des Pro­jekts, und zeig­te den Gästen die Beson­der­hei­ten des Ein­baus: „Wir haben ein klei­nes ‚Vogel­nest‘, in das sich die Kin­der zurück­zie­hen kön­nen und gleich­zei­tig einen guten Aus­blick auf das Gesche­hen in der Grup­pe haben. Wich­tig war uns auch das ‚Bad‘ in der unte­ren Ebe­ne. Das fül­len wir z.B. mit Kasta­ni­en.“ Ein Bal­kon, klei­ne Trep­pen­stu­fen und eine Höh­le zum Ver­stecken machen die neue Spiel­land­schaft kom­plett: „Mei­ne Kol­le­gin Danie­la Hunt, die die Grup­pe lei­tet, hat hier maß­geb­lich mit­ge­plant und freut sich sehr mit den Kin­dern, dass es jetzt tol­le neue Mög­lich­kei­ten zum Bewe­gen und Spie­len auch bei schlech­tem Wet­ter im Innen­raum der KiVi gibt.“