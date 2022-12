Am Sams­tag, 10.12.22 fand nach 2 jäh­ri­ger coro­nabe­ding­ter Pau­se in Coburg der alt­be­währ­te Schwimm­wett­kampf „Was­ser­floh mit Weih­nachts­vier­kampf“ für Nach­wuchs­schwim­mer statt.

Im ersten Abschnitt, dem kind­ge­rech­ten Wett­kampf konn­ten die Jüng­sten ihr Kön­nen unter Beweis stel­len. Es wur­den 4 Dis­zi­pli­nen geschwom­men: je 25 Meter Brust, Frei­stil, Rücken und Frei­stil-Bei­ne. Für die SG Bam­berg star­te­ten Made­lei­ne Bial­luch (2017), Leni Braun (2015), Eli­sa Neu­bau­er (2015) und Emma Schott (2015) bei den Mäd­chen, sowie Finn Handzlik (2015), Oskar Gott­hardt (2014) und Alex­an­der Sie­gert (2014) bei den Jungs. Trotz zum Teil sehr lang­wie­ri­ger krank­heits­be­ding­ter Trai­nings­aus­fäl­le konn­ten alle Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer ihre Zei­ten verbessern.

Im anschlie­ßen­den Weih­nachts­vier­kampf müs­sen von den Schwim­mern alle 4 Strecken (je 50 Meter Schmet­ter­ling, Brust, Rücken und Frei­stil) absol­viert wer­den. Die erziel­ten Zei­ten wer­den dann in Punk­te der FINA-Tabel­le umge­rech­net. Die 5 Punkt­be­sten Akti­ven immer zwei­er Jahr­gän­ge tre­ten dann in einem 100m Lagen-Fina­le gegen­ein­an­der an. Von den Bam­ber­gern konn­ten sich Wil­liam Wer­ner (2014), Joshua Bau­mül­ler (2013), Nils Wöh­ner (2012), Emi­ly Liedt­ke (2011) und Lore­na Schwarzl (2010) für die Finals qua­li­fi­zie­ren. Joshua erziel­te mit dem drit­ten Platz das beste Ergeb­nis aus Bam­ber­ger Sicht und erhielt für sei­ne Lei­stung einen Pokal.

Das Bam­ber­ger Team wur­de ver­voll­stän­digt von Lukas Keh, Ronald Huf­na­gel (bei­de 2014), Made­lei­ne Dittrich, Maxi­ma Bial­luch, Vin­cent Krau­se, Kor­vin Köve­cs (alle 2013), Alma Fich­te, Lemi Alcicek, Fer­di­nand Beh­rens, Kili­an Lind­ner (alle 2012), Vale­rie Lang, Hunor Köve­cs, Dani­el Rupp, Mar­cel­li­no Han­na (alle 2011), Han­nah Dre­scher, Ali­na Lotar, Maxi­mi­li­an Kaim (alle 2010).

Im Febru­ar steht bereits der näch­ste Wett­kampf auf dem Pro­gramm, so wer­den die Kin­der all­mäh­lich wie­der Wett­kampfrou­ti­ne erhalten.