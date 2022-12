Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wild­un­fall am frü­hen Abend

MEE­DER, BIR­KEN­MOOR, LKR. COBURG. Ein ver­letz­tes Reh und min­de­stens 2.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Wild­un­falls am frü­hen Sonn­tag­abend im Gemein­de­ge­biet von Meeder.

Ein 54-Jäh­ri­ger aus Mee­der war mit sei­nem BMW um 17 Uhr zwi­schen Mee­der und Bir­ken­moor unter­wegs, als ihm ein Reh vor das Fahr­zeug lief. Das vom Auto erfass­te Reh blieb zunächst auf der Stra­ße lie­gen, flüch­te­te aber nach kur­zer Zeit ins angren­zen­de Feld. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ver­stän­dig­ten dar­auf­hin den zustän­di­gen Jagd­päch­ter von dem Vor­fall. Dem BMW-Fah­rer stell­ten die Beam­ten nach Begut­ach­tung des Scha­dens eine Wild­un­fall­be­schei­ni­gung aus.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Glät­te­un­fäl­le auf der A73

A 73, Lautertal/​Ebersdorf: Zwei Glät­te­un­fäl­le auf der A 73, jedoch kein Ver­kehrs­cha­os am Mon­tag­vor­mit­tag auf der Auto­bahn im Raum Coburg.

Gegen 05.15 Uhr ver­lor ein 46jähriger Seat-Fah­rer aus dem Raum Forch­heim nach der Anschluss­stel­le Coburg in Fahrt­rich­tung Suhl die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und beschä­dig­te zunächst die Außen­schutz­plan­ke und im Anschluss die Mit­tel­schutz­plan­ke. Weder Fah­rer noch Bei­fah­re­rin ver­letz­ten sich, somit blieb es bei einem Sach­scha­den von 5.000 Euro.

Gegen 07.10 Uhr woll­te ein 18jähriger aus dem Land­kreis Coburg die A73 an der Anschluss­stel­le Ebers­dorf (in Fahrt­rich­tung Feucht) ver­las­sen. Sei­ne Geschwin­dig­keit war trotz guter Win­ter­rei­fen im Aus­fä­del­strei­fen zu hoch, wes­halb der jun­ge Mann mit sei­nem Opel in die Außen­schutz­plan­ke der Anschluss­stel­le Ebers­dorf geriet. Auch hier blieb es bei einem Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Taxi­schuld nicht bezahlt

Markt­ro­dach: Ein jun­ger Mann aus dem Gemein­de­be­reich ließ sich am Sonn­tag­mor­gen von einem Taxi­fah­rer von Lich­ten­fels nach Markt­ro­dach chauf­fie­ren. Als das Taxi an der Ziel­adres­se hielt, sprang der Fahr­gast aus dem Fahr­zeug und ver­schwand auf Nim­mer­wie­der­se­hen. Das ange­fal­le­ne Beför­de­rungs­ent­gelt in Höhe von 84,- Euro blieb der 34-Jäh­ri­ge schul­dig. Gegen ihn lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Leistungskreditbetrugs.