Über­blick über die Öff­nungs­zei­ten zu Weih­nach­ten und zum Jahreswechsel

Das Land­rats­amt Lich­ten­fels ist auch zwi­schen Weih­nach­ten 2022 und dem Drei­kö­nigs­tag, 6. Janu­ar 2023, für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geöff­net bzw. erreichbar.

Am Frei­tag, 23. Dezem­ber, ist das Land­rats­amt von 7.45 bis 13 Uhr geöff­net, fer­ner von Diens­tag, 27. Dezem­ber, bis Frei­tag, 30. Dezem­ber 2022, sowie wie­der ab Mon­tag, 2. Janu­ar, bis Don­ners­tag, 5. Janu­ar 2023.

Am Frei­tag, 6. Janu­ar 2023, dem Drei­kö­nigs­tag, ist das Land­rats­amt geschlossen.

Die all­ge­mei­nen Öff­nungs­zei­ten sind von Mon­tag bis Mitt­woch von 7.45 bis 16 Uhr, don­ners­tags von 7.45 bis 17 Uhr und frei­tags von 7.45 bis 12 Uhr. Die Infothek/​Empfang ist von Mon­tag bis Don­ners­tag von 7.30 bis 17 Uhr und frei­tags von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Aus­län­der­amt: Abwei­chend von den all­ge­mei­nen Öff­nungs­zei­ten ist das Aus­län­der­amt immer mon­tags und mitt­wochs ganz­tä­gig geschlossen.

Zulas­sungs­stel­le: Annah­me­schluss ist jeweils 15 Minu­ten vor Ende der all­ge­mei­nen Öffnungszeiten.

Ter­mi­ne mit der Kfz-Zulas­sungs­stel­le kön­nen dabei grund­sätz­lich nur online gebucht wer­den unter: https://​www​.lkr​-lif​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​v​e​r​k​e​h​r​/​z​u​l​a​s​s​u​n​g​s​s​t​e​l​l​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml. Zulas­sungs­un­ter­la­gen kön­nen wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten auch am Emp­fang zur Bear­bei­tung abge­ge­ben werden.

Erreich­bar ist das Land­rats­amt unter (09571) 18–0, per Fax unter 09571/18–1099 oder per E‑Mail an lra@​landkreis-​lichtenfels.​de.