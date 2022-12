Die unter­stüt­zen, die Kin­der unterstützen

Jedes Kind ist anders, ent­wickelt sich in unter­schied­li­chen Geschwin­dig­kei­ten, hat ver­schie­de­ne Stär­ken und Schwä­chen. Aber eines haben alle Kin­der gemein­sam: jeder Ein­zel­ne ist genau rich­tig, so wie er ist. Und den­noch fällt man auf, wenn man etwas anders ist, als ande­re. Die „AWO Früh­för­de­rung und Früh­be­ra­tung“ in Kulm­bach unter­stützt des­we­gen Kin­der mit Ent­wick­lungs- und Ver­hal­tens­auf­fäl­lig­kei­ten mit ver­schie­de­nen The­ra­pien und Grup­pen­för­de­rung, um ihnen das Leben in der Gesell­schaft dau­er­haft zu erleichtern.

Die früh­för­dern­den Ange­bo­te schät­zen auch Axel Pie­per und Klaus Berg­mann von der Hel­mut Herr­mann Bau­un­ter­neh­men GmbH in Main­leus sehr. Denn gera­de im Bau­ge­schäft kön­nen sie immer wie­der bestä­ti­gen, dass bei­spiels­wei­se Schul­no­ten nichts über das hand­werk­li­che Geschick eines Men­schen aus­sa­gen. Oder über die Belast­bar­keit. Oder die Zuver­läs­sig­keit. Um daher die Arbeit in der AWO Früh­för­de­rung zu unter­stüt­zen, haben die bei­den Geschäfts­füh­rer nun Ein­rich­tungs­lei­te­rin Pia Hem­pfling und Ruth Neu­bau­er, AWO Bereichs­lei­te­rin Jugend- und Behin­der­ten­hil­fe, eine groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von 750 Euro über­reicht. „Das Geld soll für neue The­ra­pie­ma­te­ria­li­en und zur Wei­ter­bil­dung der Mitarbeiter*innen der Früh­för­de­rung ein­ge­setzt wer­den“, erklärt Pia Hem­pfling dankend.