Über eine Spen­de zur Weih­nachts­zeit von der Fir­ma Tele­Sys Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­nik GmbH durf­te sich das Jugend­rot­kreuz (JRK) des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes Kreis­ver­band Bay­reuth freuen.

Der IT- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­nik-Dienst­lei­ster aus Brei­ten­güß­bach bei Bam­berg spen­de­te 1.000 Euro an die Nach­wuchs­or­ga­ni­sa­ti­on des Roten Kreu­zes in Bay­reuth und för­dert damit die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben des JRKs. Mit alters­ge­rech­ter Erste­Hil­fe-Aus­bil­dung führt das JRK jun­ge Men­schen in die Welt des Roten-Kreu­zes ein und gewinnt die zukünf­ti­gen ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer von Mor­gen. Im kom­men­den Jahr (2023) wirkt das JRK – unter ande­rem – gemein­sam mit ande­ren Rot­Kreuz-Gemein­schaf­ten an der Orga­ni­sa­ti­on einer Feri­en­frei­zeit für Kin­der und Jugend­li­che mit Han­di­cap aus der Regi­on Bay­reuth mit.

Mat­thi­as Mül­ler (Geschäfts­füh­rer Tele­Sys) und Katha­ri­na Schmaus (Pro­ku­ri­stin & Mar­ke­ting Tele­Sys) über­ga­ben die Spen­de für das JRK stell­ver­tre­tend für Alex­an­dra Küf­ner, die Lei­te­rin der Jugend­ar­beit des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, an Kreis­ge­schäfts­füh­rer Mar­kus Ruckdeschel.

Das Jugend­rot­kreuz aus Bay­reuth und der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth bedankt sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unterstützung!