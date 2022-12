Semi­nar unter­stützt Land­wir­te beim Auf­bau viel­fäl­ti­ger Ange­bo­te im sozia­len Bereich

Sozia­le Land­wirt­schaft tut ein­fach gut! Für inter­es­sier­te Land­wir­te und Bäue­rin­nen star­tet ab 15. Febru­ar 2023 wie­der ein zwölf­tä­gi­ges Einsteiger-Seminar.

Sozia­le Land­wirt­schaft bie­tet neue Stand­bei­ne für Betriebe

In der Sozia­len Land­wirt­schaft gibt es zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten sich ein zwei­tes Stand­bein mit Gemein­wohl­cha­rak­ter auf­zu­bau­en. Wer ger­ne Senio­ren auf dem Hof hat, kann sich dazu bei­spiels­wei­se von Fami­lie Bucher inspi­rie­ren las­sen, die eine WG für älte­re Men­schen auf ihrem Betrieb in Groß­ber­ger­dorf im Land­kreis Cham ein­ge­rich­tet hat. Sie hat die vor­aus­ge­gan­ge­ne Ein­stei­ger-Qua­li­fi­zie­rung erfolg­reich abgeschlossen.

Ist zusätz­lich noch ein Gebäu­de vor­han­den, das sich umnut­zen lässt, ist auch eine Ver­mie­tung an einen Sozi­al­trä­ger zur Ein­rich­tung einer Tages­pfle­ge eine Mög­lich­keit, wie auf dem Wohl­fahrt-Hof in Ret­ten­berg. Dort erfreu­en sich die Gäste im umge­bau­ten Kuh­stall regel­mä­ßig dar­an, das Hof­ge­sche­hen auf­merk­sam zu verfolgen.

Sozia­le Land­wirt­schaft berei­chert Betrie­be und Gesellschaft

Wer lie­ber mit einer jün­ge­ren Ziel­grup­pe arbei­ten möch­te, für den könn­te ein Bau­ern­hof­kin­der­gar­ten oder die Auf­nah­me von Pfle­ge­kin­dern bzw. stun­den­wei­se Ange­bo­te auf dem eige­nen Hof das Rich­ti­ge sein.

Mit der Tier­ge­stütz­ten Inter­ven­ti­on las­sen sich wie­der­um alle Alters­stu­fen errei­chen. Caro­lin Reh, Absol­ven­tin und mitt­ler­wei­le erfah­re­ne Prak­ti­ke­rin vom Erleb­nis­bau­ern­hof in Hor­gau, lässt Kin­der und Jugend­li­che von der Begeg­nung mit Hüh­nern, Zie­gen und Eseln pro­fi­tie­ren. Aber auch die Ein­rich­tung eines Arbeits­plat­zes für einen Men­schen mit Behin­de­rung ist bei­spiels­wei­se mit­hil­fe des „Bud­gets für Arbeit“ mög­lich. Der Lang­le­ben­hof in Pas­sau beschäf­tigt der­zeit acht Men­schen mit Behin­de­rung, die viel­fäl­ti­ge Auf­ga­ben von der Her­stel­lung bis zur Ver­mark­tung der Pro­duk­te übernehmen.

Die Sozia­le Land­wirt­schaft ist somit eine Berei­che­rung für Men­schen mit beson­de­ren Bedürf­nis­sen, land­wirt­schaft­li­che Betrie­be und die Gesellschaft.

Zwölf­tä­gi­ges Semi­nar von Febru­ar bis Okto­ber 2023 mit Zertifizierung

Wer Unter­stüt­zung für die Umset­zung auf dem eige­nen Betrieb sucht, fin­det die­se im Semi­nar zur Betriebs­zweig­ent­wick­lung „Sozia­le Land­wirt­schaft“. Das zwölf­tä­gi­ge Semi­nar fin­det ab 15. Febru­ar 2023 in Prä­senz an unter­schied­li­chen Orten in Bay­ern statt. Es umfasst fünf Modu­le inklu­si­ve Lehr­fahrt und schließt mit einem Zer­ti­fi­kat ab.

Die ver­schie­de­nen Refe­ren­ten, dar­un­ter vie­le Prak­ti­ker, erleich­tern die Ent­schei­dungs­fin­dung und berich­ten von ihren Erfah­run­gen. Damit wer­den die Teil­neh­mer befä­higt, bis zum Ende des Semi­nars am 5. Okto­ber 2023 ihr pass­ge­nau­es, indi­vi­du­el­les Betriebs­zweig-Kon­zept zu erstellen.

Die Kosten für das Semi­nar betra­gen 260 Euro, die Anmel­dung ist bis 12. Janu­ar 2023 über www​.diva​.bay​ern​.de möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.land​wirt​schaft​.bay​ern​.de/​e​r​w​e​r​b​s​k​o​m​b​i​n​a​t​ion.