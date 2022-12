Am 16.12.2022 fand die Weih­nachts­fei­er des Skat­clubs „Die Forel­len Forch­heim“ im „Pila­tus­hof“ in Hau­sen statt. Wie jedes Jahr wur­de zunächst ein Weih­nachts­tur­nier durch­ge­führt, bei dem Heinz Hof­mann aus Bai­ers­dorf als Sie­ger her­vor­ging. Danach traf man sich zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Part­nern und Part­ne­rin­nen. Aus einer reich­li­chen Spei­se­kar­te wähl­te die Mehr­zahl der Teil­neh­mer die köst­li­che Weih­nachts­en­te aus. Bei Bier, Wein und Soft­drinks saß man anschlie­ßend bei­sam­men, um das ereig­nis­rei­che Jahr Revue pas­sie­ren zu las­sen. Hier­bei kam der Auf­stieg der Ver­eins­mann­schaft in die Bay­ern­li­ga Nord nicht zu kurz.

Skat­spie­len wur­de als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be in Deutsch­land aner­kannt. Die Deut­sche UNESCO-Kom­mis­si­on hat Skat im Dezem­ber 2016 in das Bun­des­wei­te Ver­zeich­nis des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men. Im Gegen­satz zu den mei­sten ande­ren Kar­ten­spie­len wird das Skat­spie­len auch sport­lich orga­ni­siert betrie­ben, mit Skat-Ver­bän­den, Ver­ei­nen, Rang­li­sten und sogar einer Bun­des­li­ga. Die mei­sten deut­schen Skat­ver­ei­ne sind dem Deut­schen Skat­ver­band (DSkV) ange­schlos­sen, der die Mei­ster­schaf­ten organisiert.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 16:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.