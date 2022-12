TBC macht schon lan­ge Kaba­rett. Sehr lan­ge. Ewig eigent­lich. Als TBC zum ersten Mal eine Büh­ne betrat, gab es noch Wähl­schei­ben-Tele­fo­ne, vier­stel­li­ge Post­leit­zah­len – und die Ober­pfalz wur­de gera­de ans Strom­netz angeschlossen.

7 Bun­des­prä­si­den­ten, 3 Päp­ste und 2 frän­ki­sche Mini­ster­prä­si­den­ten spä­ter ist TBC immer noch da und hat inzwi­schen Genera­tio­nen von Kaba­rett-Besu­chern begei­stert. Des­halb gehen die drei Sil­ber­rücken (und Sil­ben­rücker) Georg Koeni­ger, Flo­ri­an Hoff­mann und Micha­el A. Tomis jetzt „gag to the roots“: Mit ihrem Pro­gramm BEVOR WIR’S VER­GES­SEN prä­sen­tiert Fran­kens größ­te Lach­num­mer ihre Grea­test Witz aus über 35 Jah­ren – ein Best-of der lau­te­sten Sket­che, schräg­sten Songs und pein­lich­sten Kalau­er. Erle­ben Sie in nur zwei Stun­den den kom­plet­ten Wahn­sinn aus mehr als 20 Pro­gram­men, stau­nen sie, wie aktu­ell vie­le Num­mern heu­te noch sind, und schau­en Sie sich die Kult-Trup­pe an, solan­ge sie noch ohne Pfle­ger auf der Büh­ne ste­hen kann.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am 22. Dezem­ber um 20 Uhr im Erlan­ger Fif­ty-Fif­ty statt.