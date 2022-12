Am Sonn­tag, den 18. Dezem­ber 2022 fan­den erst­mals nach der zwei­jäh­ri­gen Coro­na-Zwangs­pau­se die Ober­frän­ki­schen Hal­len­mei­ster­schaf­ten der Bogen­schüt­zen statt. Dazu fan­den sich 130 Schüt­zin­nen und Schüt­zen aller Alters­klas­sen in der Saa­le­tal­hal­le in Ober­kotzau ein. Von den elf Sport­lern des BC SpVgg Reuth, die sich für die­se Mei­ster­schaft qua­li­fi­ziert hat­ten, erreich­ten zehn einen der begehr­ten Podestplätze.

Ober­frän­ki­sche Mei­ster in ihren Klas­sen wur­den Hei­di Hop­fen­gärt­ner, Lukas Oester und Jakob Hetz. Vize­mei­ster­ti­tel gin­gen an Chri­sti­na Albrecht, Jonas Fleiß­gar­ten, Elmar Serb und an die Recur­ve Mann­schaft Master­klas­se mit den Schüt­zen Ute Hetz, Hei­di Hop­fen­gärt­ner und Wolf­gang Fleiß­gar­ten. Livia Kann­häu­ser, Mar­tin End­riz­zi und Ute Hetz kom­plet­tier­ten mit ihren 3. Plät­zen in den Ein­zel­wett­be­wer­ben die Erfol­ge des Reu­ther Teams.